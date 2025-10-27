21
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
13
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
7
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
185 قطعة.. استعادة آثار عراقية ثمينة من لندن
Lebanon 24
27-10-2025
|
17:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
وزير الثقافة
والسياحة والآثار
العراقي
، أحمد فكاك البدراني، ضبط 185 قطعة أثرية في
بريطانيا
مؤخرًا، مؤكدًا حرص الوزارة على حماية التراث الوطني والحفاظ على حضارة
العراق
العريقة.
Advertisement
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر العلمي الثامن بعنوان: "دور مدينة
بغداد
الحضاري عبر العصور التاريخية"، تحت شعار: "بغداد
أصالة
وتألق دائم". وأوضح البدراني أن الملحقية الثقافية
العراقية
في
لندن
أكدت استعادة القطع التي اعترف خبراء الآثار البريطانيون بأصولها العراقية.
وشدد الوزير على أهمية التعاون في حماية التراث وترميم المواقع الأثرية، داعيًا إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات، ومؤكداً أن الحكومة الحالية والسابقات نجحت في استعادة عدد كبير من القطع الأثرية. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
Gemini يحقق 185 مليون تحميل عالميًا في أقل من عامين
Lebanon 24
Gemini يحقق 185 مليون تحميل عالميًا في أقل من عامين
28/10/2025 02:15:17
28/10/2025 02:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد نصف قرن.. اليونان تستعيد قطعة أثرية من ألمانيا
Lebanon 24
بعد نصف قرن.. اليونان تستعيد قطعة أثرية من ألمانيا
28/10/2025 02:15:17
28/10/2025 02:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تصفيات باكو الفوضوية: فيرستابن يحصد الصدارة ونوريس يضيّع فرصة ثمينة
Lebanon 24
تصفيات باكو الفوضوية: فيرستابن يحصد الصدارة ونوريس يضيّع فرصة ثمينة
28/10/2025 02:15:17
28/10/2025 02:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": إعادة فتح الطريق عند جسر الرينغ بعد قطعه من قبل محتجين
Lebanon 24
"لبنان 24": إعادة فتح الطريق عند جسر الرينغ بعد قطعه من قبل محتجين
28/10/2025 02:15:17
28/10/2025 02:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الثقافة
البريطاني
العراقية
ارم نيوز
العراقي
عراقية
تابع
قد يعجبك أيضاً
"رجل أم امرأة؟"...زوجة رئيس دولة تُحاكم متنمّرين
Lebanon 24
"رجل أم امرأة؟"...زوجة رئيس دولة تُحاكم متنمّرين
17:01 | 2025-10-27
27/10/2025 05:01:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هدية فاخرة تُذهل المدعوين في زفاف تركي (فيديو)
Lebanon 24
هدية فاخرة تُذهل المدعوين في زفاف تركي (فيديو)
15:00 | 2025-10-27
27/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلبة أنقذت امرأة بعد غيبوبة طويلة
Lebanon 24
كلبة أنقذت امرأة بعد غيبوبة طويلة
11:55 | 2025-10-27
27/10/2025 11:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
علاقة محرّمة انتهت بمذبحة في مصر.. أمّ وثلاثة أبناء ضحايا جريمة قتل بـ"السم" (فيديو وصور)
Lebanon 24
علاقة محرّمة انتهت بمذبحة في مصر.. أمّ وثلاثة أبناء ضحايا جريمة قتل بـ"السم" (فيديو وصور)
11:44 | 2025-10-27
27/10/2025 11:44:59
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة حصلت بعد زفافها.. انتقدوا العروس فأنهت حياتها!
Lebanon 24
فاجعة حصلت بعد زفافها.. انتقدوا العروس فأنهت حياتها!
11:34 | 2025-10-27
27/10/2025 11:34:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
Lebanon 24
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
00:40 | 2025-10-27
27/10/2025 12:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
10:25 | 2025-10-27
27/10/2025 10:25:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
02:59 | 2025-10-27
27/10/2025 02:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
جراحة مستعجلة لعقيلة رئيس الحكومة في هذا المستشفى
Lebanon 24
جراحة مستعجلة لعقيلة رئيس الحكومة في هذا المستشفى
09:04 | 2025-10-27
27/10/2025 09:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
16:07 | 2025-10-27
27/10/2025 04:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
17:01 | 2025-10-27
"رجل أم امرأة؟"...زوجة رئيس دولة تُحاكم متنمّرين
15:00 | 2025-10-27
هدية فاخرة تُذهل المدعوين في زفاف تركي (فيديو)
11:55 | 2025-10-27
كلبة أنقذت امرأة بعد غيبوبة طويلة
11:44 | 2025-10-27
علاقة محرّمة انتهت بمذبحة في مصر.. أمّ وثلاثة أبناء ضحايا جريمة قتل بـ"السم" (فيديو وصور)
11:34 | 2025-10-27
فاجعة حصلت بعد زفافها.. انتقدوا العروس فأنهت حياتها!
08:25 | 2025-10-27
مفقودون في حادث غرق قارب في إندونيسيا
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
16:29 | 2025-10-27
28/10/2025 02:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
28/10/2025 02:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
28/10/2025 02:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24