185 قطعة.. استعادة آثار عراقية ثمينة من لندن

Lebanon 24
27-10-2025 | 17:00
أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، أحمد فكاك البدراني، ضبط 185 قطعة أثرية في بريطانيا مؤخرًا، مؤكدًا حرص الوزارة على حماية التراث الوطني والحفاظ على حضارة العراق العريقة.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر العلمي الثامن بعنوان: "دور مدينة بغداد الحضاري عبر العصور التاريخية"، تحت شعار: "بغداد أصالة وتألق دائم". وأوضح البدراني أن الملحقية الثقافية العراقية في لندن أكدت استعادة القطع التي اعترف خبراء الآثار البريطانيون بأصولها العراقية.

وشدد الوزير على أهمية التعاون في حماية التراث وترميم المواقع الأثرية، داعيًا إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات، ومؤكداً أن الحكومة الحالية والسابقات نجحت في استعادة عدد كبير من القطع الأثرية. (ارم نيوز)
