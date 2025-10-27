185 قطعة.. استعادة آثار عراقية ثمينة من لندن

Advertisement

أعلن والسياحة والآثار ، أحمد فكاك البدراني، ضبط 185 قطعة أثرية في مؤخرًا، مؤكدًا حرص الوزارة على حماية التراث الوطني والحفاظ على حضارة العريقة.جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر العلمي الثامن بعنوان: "دور مدينة الحضاري عبر العصور التاريخية"، تحت شعار: "بغداد وتألق دائم". وأوضح البدراني أن الملحقية الثقافية في أكدت استعادة القطع التي اعترف خبراء الآثار البريطانيون بأصولها العراقية.وشدد الوزير على أهمية التعاون في حماية التراث وترميم المواقع الأثرية، داعيًا إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات، ومؤكداً أن الحكومة الحالية والسابقات نجحت في استعادة عدد كبير من القطع الأثرية. (ارم نيوز)