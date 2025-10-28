الملك تشارلز يتعرض لموقف محرج.. ما علاقة شقيقه؟

Advertisement

تعرض ملك للانتقاد، الإثنين، بسبب علاقات شقيقه الأمير آندرو برجل الأعمال الأميركي الراحل إبستين الذي لاحقته فضائح جنسية، وذلك في أثناء تحيته محبين للعائلة الملكية خلال زيارة لكاتدرائية في .وبينما يتجول خارج ليتشفيلد في بالقرب من ، سُمع رجل يصرخ قائلا "منذ متى وأنت تعرف عن آندرو وإبستين؟".وعلى الرغم من أن آندرو، البالغ من العمر 65 عاما، قال هذا الشهر إنه سيتخلى عن استخدام لقب دوق يورك بعد تدقيق في سلوكه وعلاقاته بإبستين لسنوات، فإن الأسئلة عن الأمير- وما عرفه أفراد من أحداث- قد تواترت منذ ذلك الحين.وأثارت محتويات مذكرات فرجينيا جوفري، التي اتهمت الأمير بالاعتداء الجنسي عليها عندما كانت مراهقة، ردود فعل عنيفة متجددة بخصوص هذه القضية الشهر الحالي. وطرحت المذكرات بعد وفاة جوفري.