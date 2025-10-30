Advertisement

منوعات

حادثة مؤلمة.. 3 فتيات قاصرات فقدن حياتهن غرقا!

Lebanon 24
30-10-2025 | 07:12
A-
A+
Doc-P-1435941-638974268698727357.png
Doc-P-1435941-638974268698727357.png photos 0
لقيت 3 فتيات حتفهن غرقاً داخل خزان مائي بقرية البرحة في عزلة الشراجة، التابعة لمديرية جبل حبشي غرب محافظة تعز اليمنية.
ووفقاً لمصادر محلية، لم تكن أعمار الضحايا تتجاوز العاشرة، حيث سقطن في الحاجز المائي أثناء قيامهن بجلب المياه للحاجة اليومية.

وسرعان ما تحولت المحنة إلى مأساة جماعية، بعد أن فشلت محاولات الأهالي اليائسة في إنقاذ الفتيات، ما أثار موجة استياء عارمة في صفوف السكان بسبب انعدام مشاريع المياه وغياب الخدمات الأساسية عن منطقتهم.

وكشفت التفاصيل أن الكارثة بدأت عندما سقطت إحدى الشقيقات داخل الخزان أثناء محاولتها غرف الماء، لتبادر شقيقتاها إلى إنقاذها، لتنتهي المأساة بغرق الثلاثة معاً. (الحدث)
محافظة تعز

اليمنية

مار ال

الكار

ساسي

حبشي

بادر

من نحن
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24