29
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
24
o
بعلبك
12
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
حادثة غريبة جداً.. حشرة بطول 5 سنتيمترات كانت داخل أذن هذا الرجل (صورة)
Lebanon 24
01-11-2025
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في حادثة غريبة جداً، أفاد موقع "دايلي ميل" ان رجلا أميركيا يُدعى بريندن
دويل
(31 عاماً) من ولاية إنديانا استيقظ ليلاً على ألم شديد وصوت خربشة داخل أذنه ليكتشف لاحقاً أن خنفساء سوداء كانت عالقة في عمق قناته السمعية.
Advertisement
ونقلت زوجة دويل الأخير إلى المستشفى وسط حالة من الذعر.
وبسبب نوبات الألم والصراخ التي أصيب بها دويل، اشتبه الطاقم الطبي في البداية بأنه يعاني من انهيار نفسي أو تحت تأثير المخدرات، إلى أن أظهر الفحص الطبي الحقيقة الصادمة: "حشرة بطول 5 سنتيمترات كانت تستخدم فكّيها للقرص المتكرر داخل الأذن، مسببةً آلاماً وصفها دويل بأنها لا تُحتمل".
وحاولت الطواقم الطبية السيطرة على وضع المريض إلى أن تمكنت من قتل الحشرة واستخراجها بأمان.(LBCI)
مواضيع ذات صلة
حادثة غريبة... هذا ما حدث في إحدى المدارس!
Lebanon 24
حادثة غريبة... هذا ما حدث في إحدى المدارس!
01/11/2025 12:45:35
01/11/2025 12:45:35
Lebanon 24
Lebanon 24
واقعة غريبة جداً.. استخراج سلطعون من أذن طفل (فيديو)
Lebanon 24
واقعة غريبة جداً.. استخراج سلطعون من أذن طفل (فيديو)
01/11/2025 12:45:35
01/11/2025 12:45:35
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة غريبة على متن طائرة... هذا ما فعله إبن الـ13 عاماً
Lebanon 24
حادثة غريبة على متن طائرة... هذا ما فعله إبن الـ13 عاماً
01/11/2025 12:45:35
01/11/2025 12:45:35
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة غريبة... عائلة تتفاجأ بسقوط قطعة ضخمة من معدات "ناسا" في مزرعتها (صور)
Lebanon 24
حادثة غريبة... عائلة تتفاجأ بسقوط قطعة ضخمة من معدات "ناسا" في مزرعتها (صور)
01/11/2025 12:45:35
01/11/2025 12:45:35
Lebanon 24
Lebanon 24
المري
لي مي
دويل
lbci
ايلي
لايت
بري
تابع
قد يعجبك أيضاً
معروف بحبه للرخام والذهب.. ترامب يتباهى بتجديد "حمام لينكولن" في البيت الأبيض (صور)
Lebanon 24
معروف بحبه للرخام والذهب.. ترامب يتباهى بتجديد "حمام لينكولن" في البيت الأبيض (صور)
05:48 | 2025-11-01
01/11/2025 05:48:21
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يهز تركيا.. شاهدوا ماذا فعل هذا الرجل بإحدى النساء وسط الشارع
Lebanon 24
فيديو يهز تركيا.. شاهدوا ماذا فعل هذا الرجل بإحدى النساء وسط الشارع
05:00 | 2025-11-01
01/11/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصريحها بشأن الهبوط على القمر.. رئيس الـ"ناسا" يُهاجم كيم كارداشيان
Lebanon 24
بعد تصريحها بشأن الهبوط على القمر.. رئيس الـ"ناسا" يُهاجم كيم كارداشيان
04:00 | 2025-11-01
01/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
00:00 | 2025-11-01
01/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عنفٌ مميت في المنازل الفرنسية… امرأة تُقتل كل ثلاثة أيام!
Lebanon 24
عنفٌ مميت في المنازل الفرنسية… امرأة تُقتل كل ثلاثة أيام!
17:40 | 2025-10-31
31/10/2025 05:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تعرّض لحادث سير صباحًا ودخل المستشفى… فنان لبناني شهير يعلن إلغاء حفلته المقررة اليوم
Lebanon 24
تعرّض لحادث سير صباحًا ودخل المستشفى… فنان لبناني شهير يعلن إلغاء حفلته المقررة اليوم
14:39 | 2025-10-31
31/10/2025 02:39:40
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
10:00 | 2025-10-31
31/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد اسرائيلي مضبوط.. ازمة قد تطول
Lebanon 24
تصعيد اسرائيلي مضبوط.. ازمة قد تطول
11:01 | 2025-10-31
31/10/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن أوقفت السوريّ "خالد شاتيلا".. ما وضعه داخل شقته في عرمون خطير
Lebanon 24
قوى الأمن أوقفت السوريّ "خالد شاتيلا".. ما وضعه داخل شقته في عرمون خطير
10:15 | 2025-10-31
31/10/2025 10:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": بهذه الطريقة سيهزم ترامب بوتين مرة واحدة وإلى الأبد
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": بهذه الطريقة سيهزم ترامب بوتين مرة واحدة وإلى الأبد
11:30 | 2025-10-31
31/10/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
05:48 | 2025-11-01
معروف بحبه للرخام والذهب.. ترامب يتباهى بتجديد "حمام لينكولن" في البيت الأبيض (صور)
05:00 | 2025-11-01
فيديو يهز تركيا.. شاهدوا ماذا فعل هذا الرجل بإحدى النساء وسط الشارع
04:00 | 2025-11-01
بعد تصريحها بشأن الهبوط على القمر.. رئيس الـ"ناسا" يُهاجم كيم كارداشيان
00:00 | 2025-11-01
برجك اليوم
17:40 | 2025-10-31
عنفٌ مميت في المنازل الفرنسية… امرأة تُقتل كل ثلاثة أيام!
17:32 | 2025-10-31
رغم فوائدها.. هذه من "من أسوأ الفواكه التي يمكنك تناولها"!
فيديو
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
03:00 | 2025-11-01
01/11/2025 12:45:35
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
01/11/2025 12:45:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
01/11/2025 12:45:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24