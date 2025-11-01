Advertisement

بعد تصريحها بشأن الهبوط على القمر.. رئيس الـ"ناسا" يُهاجم كيم كارداشيان

Lebanon 24
01-11-2025 | 04:00
قام وزير النقل الأميركي شون دافي القائم بأعمال مدير وكالة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) بمهاجمة ما زعمته مؤخرا نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بأن الهبوط على سطح القمر عام 1969 كان مزيفاً.
وكتب دافي في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "نعم، لقد ذهبنا إلى القمر من قبل.. 6 مرات".

وجاءت تصريحات دافي رداً على مقطع لكارداشيان من الحلقة الأخيرة من برنامجها "ذا كارداشيانز"، الذي أذيع يوم الخميس الماضي.

وقالت كارداشيان عن مهمة أبولو 11 التي ضمت طاقماً مكوناً من نيل أرمسترونغ ومايكل كولينز وباز ألدرين: "أعتقد أنه كان مزيفاً".

وأضافت: "لقد رأيت بعض مقاطع الفيديو لباز ألدرين يتحدث عن كيف أن هذا لم يحدث". وتابعت: "يقول ذلك طوال الوقت الآن، في المقابلات. ربما علينا العثور على باز ألدرين".

وأشار دافي إلى أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال البشر مرة أخرى إلى القمر كجزء من برنامجها أرتميس.

وكتب في المنشور: "لقد فزنا في سباق الفضاء الماضي وسنفوز في هذا أيضاً".
