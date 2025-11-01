29
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
24
o
بعلبك
12
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
بعد تصريحها بشأن الهبوط على القمر.. رئيس الـ"ناسا" يُهاجم كيم كارداشيان
Lebanon 24
01-11-2025
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قام وزير النقل الأميركي
شون دافي
القائم بأعمال
مدير وكالة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) بمهاجمة ما زعمته مؤخرا نجمة
تلفزيون الواقع
كيم كارداشيان
بأن الهبوط على سطح القمر عام 1969 كان مزيفاً.
Advertisement
وكتب دافي في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "نعم، لقد ذهبنا إلى القمر من قبل.. 6 مرات".
وجاءت تصريحات دافي رداً على مقطع لكارداشيان من الحلقة الأخيرة من برنامجها "ذا كارداشيانز"، الذي أذيع يوم الخميس الماضي.
وقالت كارداشيان عن مهمة
أبولو
11 التي ضمت طاقماً مكوناً من
نيل أرمسترونغ
ومايكل
كولينز
وباز ألدرين: "أعتقد أنه كان مزيفاً".
وأضافت: "لقد رأيت بعض مقاطع الفيديو لباز ألدرين يتحدث عن كيف أن هذا لم يحدث". وتابعت: "يقول ذلك طوال الوقت الآن، في المقابلات. ربما علينا العثور على باز ألدرين".
وأشار دافي إلى أن
الولايات المتحدة
تعتزم إرسال البشر مرة أخرى إلى القمر كجزء من برنامجها أرتميس.
وكتب في المنشور: "لقد فزنا في سباق الفضاء الماضي وسنفوز في هذا أيضاً".
مواضيع ذات صلة
كيم كارداشيان تكشف وصية والدها: "لا تدرسي القانون يا كيم"
Lebanon 24
كيم كارداشيان تكشف وصية والدها: "لا تدرسي القانون يا كيم"
01/11/2025 12:45:41
01/11/2025 12:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ناسا توضح: نصف القمر ليس كما يبدو في السماء
Lebanon 24
ناسا توضح: نصف القمر ليس كما يبدو في السماء
01/11/2025 12:45:41
01/11/2025 12:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يشكل تهديداً في الـ2032.. "ناسا" تدرس تفجير كويكب لإنقاذ القمر
Lebanon 24
قد يشكل تهديداً في الـ2032.. "ناسا" تدرس تفجير كويكب لإنقاذ القمر
01/11/2025 12:45:41
01/11/2025 12:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
كيم كارداشيان في باريس.. بإطلالة قديمة من Dior
Lebanon 24
كيم كارداشيان في باريس.. بإطلالة قديمة من Dior
01/11/2025 12:45:41
01/11/2025 12:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
تلفزيون الواقع
كيم كارداشيان
نيل أرمسترونغ
القائم بأعمال
مايكل كول
شون دافي
كيم كار
تابع
قد يعجبك أيضاً
معروف بحبه للرخام والذهب.. ترامب يتباهى بتجديد "حمام لينكولن" في البيت الأبيض (صور)
Lebanon 24
معروف بحبه للرخام والذهب.. ترامب يتباهى بتجديد "حمام لينكولن" في البيت الأبيض (صور)
05:48 | 2025-11-01
01/11/2025 05:48:21
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يهز تركيا.. شاهدوا ماذا فعل هذا الرجل بإحدى النساء وسط الشارع
Lebanon 24
فيديو يهز تركيا.. شاهدوا ماذا فعل هذا الرجل بإحدى النساء وسط الشارع
05:00 | 2025-11-01
01/11/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة غريبة جداً.. حشرة بطول 5 سنتيمترات كانت داخل أذن هذا الرجل (صورة)
Lebanon 24
حادثة غريبة جداً.. حشرة بطول 5 سنتيمترات كانت داخل أذن هذا الرجل (صورة)
02:00 | 2025-11-01
01/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
00:00 | 2025-11-01
01/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عنفٌ مميت في المنازل الفرنسية… امرأة تُقتل كل ثلاثة أيام!
Lebanon 24
عنفٌ مميت في المنازل الفرنسية… امرأة تُقتل كل ثلاثة أيام!
17:40 | 2025-10-31
31/10/2025 05:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تعرّض لحادث سير صباحًا ودخل المستشفى… فنان لبناني شهير يعلن إلغاء حفلته المقررة اليوم
Lebanon 24
تعرّض لحادث سير صباحًا ودخل المستشفى… فنان لبناني شهير يعلن إلغاء حفلته المقررة اليوم
14:39 | 2025-10-31
31/10/2025 02:39:40
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
10:00 | 2025-10-31
31/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد اسرائيلي مضبوط.. ازمة قد تطول
Lebanon 24
تصعيد اسرائيلي مضبوط.. ازمة قد تطول
11:01 | 2025-10-31
31/10/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن أوقفت السوريّ "خالد شاتيلا".. ما وضعه داخل شقته في عرمون خطير
Lebanon 24
قوى الأمن أوقفت السوريّ "خالد شاتيلا".. ما وضعه داخل شقته في عرمون خطير
10:15 | 2025-10-31
31/10/2025 10:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": بهذه الطريقة سيهزم ترامب بوتين مرة واحدة وإلى الأبد
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": بهذه الطريقة سيهزم ترامب بوتين مرة واحدة وإلى الأبد
11:30 | 2025-10-31
31/10/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
05:48 | 2025-11-01
معروف بحبه للرخام والذهب.. ترامب يتباهى بتجديد "حمام لينكولن" في البيت الأبيض (صور)
05:00 | 2025-11-01
فيديو يهز تركيا.. شاهدوا ماذا فعل هذا الرجل بإحدى النساء وسط الشارع
02:00 | 2025-11-01
حادثة غريبة جداً.. حشرة بطول 5 سنتيمترات كانت داخل أذن هذا الرجل (صورة)
00:00 | 2025-11-01
برجك اليوم
17:40 | 2025-10-31
عنفٌ مميت في المنازل الفرنسية… امرأة تُقتل كل ثلاثة أيام!
17:32 | 2025-10-31
رغم فوائدها.. هذه من "من أسوأ الفواكه التي يمكنك تناولها"!
فيديو
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
03:00 | 2025-11-01
01/11/2025 12:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
01/11/2025 12:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
01/11/2025 12:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24