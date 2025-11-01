Advertisement

قام وزير النقل الأميركي مدير وكالة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) بمهاجمة ما زعمته مؤخرا نجمة بأن الهبوط على سطح القمر عام 1969 كان مزيفاً.وكتب دافي في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "نعم، لقد ذهبنا إلى القمر من قبل.. 6 مرات".وجاءت تصريحات دافي رداً على مقطع لكارداشيان من الحلقة الأخيرة من برنامجها "ذا كارداشيانز"، الذي أذيع يوم الخميس الماضي.وقالت كارداشيان عن مهمة 11 التي ضمت طاقماً مكوناً من ومايكل وباز ألدرين: "أعتقد أنه كان مزيفاً".وأضافت: "لقد رأيت بعض مقاطع الفيديو لباز ألدرين يتحدث عن كيف أن هذا لم يحدث". وتابعت: "يقول ذلك طوال الوقت الآن، في المقابلات. ربما علينا العثور على باز ألدرين".وأشار دافي إلى أن تعتزم إرسال البشر مرة أخرى إلى القمر كجزء من برنامجها أرتميس.وكتب في المنشور: "لقد فزنا في سباق الفضاء الماضي وسنفوز في هذا أيضاً".