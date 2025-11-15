Advertisement

فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)

Lebanon 24
15-11-2025 | 04:00
في مشهد مُثير، استنجدت فقمة بقارب في عرض البحر لإنقاذها من هجوم الحيتان القاتلة (الأوركا).

والتقطت المصورة تشارفيت دراكر مقطع فيديو لسرب من الحيتان وهي تصطاد فقمة، وذلك خلال رحلة لمشاهدة الحيتان في مياه سياتل غربي الولايات المتحدة.
وكانت دراكر على متن قارب قرب جزيرة في بحر ساليش، عندما رصدت سربا من 8 حيتان على الأقل.

وأوحت حركات الحيتان المنسقة وصفعات ذيلها بأنها كانت تصطاد، فاستخدمت دراكر عدسة التكبير في كاميرتها لرصد فقمة كانت تحاول الفرار من الموت المحقق.

وأظهرت إحدى لقطاتها الفقمة وهي "تطير في الهواء" من ضربة حوت.

لكن مع اقتراب الحيتان من القارب، أدركت المصورة ومن معها أن السرب لا يزال يطارد الفقمة.

وتماشيا مع لوائح قوارب الحياة البرية، أوقفوا المحرك لمنع أي إصابة للحيتان، مما منح الفقمة فرصة لتسلق القارب من منصة سباحة في آخره، معتبرة إياه طوق نجاة.

إلا أن الحيتان لم تستسلم، بل بدا أنها تعاونت لهز القارب وإسقاط الفقمة، ويظهر فيديو دراكر الحيتان وهي تصطف وتتحرك نحو القارب بغطسات متقطعة لتشكل أمواجا.

وانزلقت الفقمة من القارب مرة واحدة على الأقل، لكنها تمكنت من الصعود مجددا، بينما سبحت الحيتان بعيدا بعد نحو 15 دقيقة عندما فقدت الأمل في التهامها.
