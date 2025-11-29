لغز عمره 2700 عام.. شابة بتاج مقلوب

أعلن علماء آثار يونانيون اكتشاف مقبرة قديمة في مقاطعة بيوتيا تعود للقرن السابع ، دُفنت فيها شابة يقدَّر عمرها بين 20 و30 عاماً وهي ترتدي تاجاً برونزياً طقسياً مقلوباً، في عادة نادرة أثارت اهتمام الباحثين. وجاء الاكتشاف خلال حفريات مرتبطة بمشروع إنشاء محطة ألواح شمسية، حيث عُثر في الموقع على مدافن تعود للعصرين القديم والكلاسيكي، إضافة إلى مستوطنة محصنة، وتم حتى الآن فحص 40 قبراً.

المرأة المدفونة كانت من طبقة اجتماعية رفيعة، إذ وُجد على رأسها إكليل برونزي على شكل شريط مقلوب تتوسطه وردة كبيرة تشبه الشمس، مزين بزخارف لأسود ولبؤات كانت ترمز قديماً للسلطة الملكية، إلى جانب حُلي فاخرة تضم مشبكين كبيرين من فترة ثيفا منقوشاً عليهما خيول، وقلادة وخرزاً من والكهرمان، ووروداً معدنية رفيعة، وأقراطاً وأساور وخواتم حلزونية.

ويرى الباحثون أن وضع التاج مقلوباً يعكس سياقاً اجتماعياً وسياسياً انتقالياً في منتصف القرن السابع قبل الميلاد، حين بدأت الملكية الوراثية تهتز لصالح صعود النبلاء وبروز نواة الحكم الأرستقراطي، فيما تتواصل أعمال التنقيب في الموقع حتى اليوم. (روسيا اليوم)