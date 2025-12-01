الضحية الأخيرة طفلة عمرها 10 أشهر.. ذئاب تهاجم الأولاد في بلدٍ آسيوي

Advertisement

الضحية الأخيرة كانت طفلة تبلغ 10 أشهر اختُطفت ليلًا بينما كانت نائمة بجانب والدتها، قبل العثور عليها جثة في حقل قريب، فيما خُطف قبلها بيوم طفل في الخامسة من أمام منزله، وعُثر عليه مصابًا بجروح خطيرة في حقل قصب السكر وتوفي خلال نقله إلى المستشفى. وبحسب الشرطة ومسؤولي الغابات، تتبع الهجمات النمط نفسه في عدد من القرى منذ أيلول، وتشمل أيضًا زوجين مسنّين.مسؤول الغابات رام سينغ ياداف قال إن "سلوك الذئاب قد تغيّر"، موضحًا أنها "تُرى نشطة خلال النهار، وهو أمر غريب"، بينما أشار مسؤولون آخرون إلى أن الحيوانات تبدو "جريئة بشكل غير عادي". ويقول سكان القرى إنهم يعيشون اليوم في رعب دائم، إذ يؤكد أحدهم: "أطفالنا ليسوا آمنين حتى داخل المنزل... نريد فقط أن تتوقف الهجمات". (cbs)