18
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
7
o
النبطية
10
o
زحلة
7
o
بعلبك
1
o
بشري
11
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
فيديو ينتشر لاختطاف عريس خلال حفل زفافه.. وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
02-12-2025
|
16:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت
وزارة الداخلية
المصرية
بيانًا بشأن فيديو متداول يظهر حادثة اختطاف عريس أثناء حفل زفافه بمحافظة الدقهلية.
Advertisement
وأوضحت الوزارة في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع
فيسبوك
، يوم الثلاثاء، أن "مقطع الفيديو المتداول على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله اختطاف أحد الأشخاص أثناء حفل زفافه بالدقهلية.. فيديو قديم وسبق تداوله العام الماضي".
وأوضحت الوزارة أنه بعد فحص مقطع الفيديو تبين أنه ذات المقطع الذي تم تداوله خلال شهر أيلول 2024، مضيفة أنه "مشهد تمثيلي تم الاتفاق عليه بين العريس وعدد من أقاربه لتحقيق نسب مشاهدات عالية على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي".
وأكدت الوزارة "اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة في حينه ونشر بيان لتوضيح حقيقة الاختطاف على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية آنذاك".
مواضيع ذات صلة
تزامنًا مع الغارات... حفل زفاف في الجنوب (فيديو)
Lebanon 24
تزامنًا مع الغارات... حفل زفاف في الجنوب (فيديو)
03/12/2025 01:47:56
03/12/2025 01:47:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أن تحدت الجميع لتتزوجه.. هذا ما فعله العريس بزوجته بعد 4 أيام من حفل الزفاف
Lebanon 24
بعد أن تحدت الجميع لتتزوجه.. هذا ما فعله العريس بزوجته بعد 4 أيام من حفل الزفاف
03/12/2025 01:47:56
03/12/2025 01:47:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية السورية: 41 بلاغ اختطاف من أصل 42 تبيّن أنها غير حقيقية
Lebanon 24
الداخلية السورية: 41 بلاغ اختطاف من أصل 42 تبيّن أنها غير حقيقية
03/12/2025 01:47:56
03/12/2025 01:47:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور عدد من السياسيين.. انهيار خشبة مسرح خلال حفل زفاف ووقوع إصابات (فيديو)
Lebanon 24
بحضور عدد من السياسيين.. انهيار خشبة مسرح خلال حفل زفاف ووقوع إصابات (فيديو)
03/12/2025 01:47:56
03/12/2025 01:47:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
وزارة الداخلية
المصرية
فيسبوك
مصرية
مصري
سبوك
قد يعجبك أيضاً
طفلة تدفع والدها لاستدعاء الدفاع المدني… والسبب مفاجئ
Lebanon 24
طفلة تدفع والدها لاستدعاء الدفاع المدني… والسبب مفاجئ
14:08 | 2025-12-02
02/12/2025 02:08:29
Lebanon 24
Lebanon 24
طفل ينجو من صعقة كهربائية أثناء نومه… ووالدته تحذّر الأهالي
Lebanon 24
طفل ينجو من صعقة كهربائية أثناء نومه… ووالدته تحذّر الأهالي
13:00 | 2025-12-02
02/12/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على نوع أحفوري جديد من الثعابين يعود إلى 37 مليون سنة
Lebanon 24
العثور على نوع أحفوري جديد من الثعابين يعود إلى 37 مليون سنة
12:00 | 2025-12-02
02/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبعة رومانية نادرة من الفيوم تُعرض في متحف بولتون بعد 1600 عام
Lebanon 24
قبعة رومانية نادرة من الفيوم تُعرض في متحف بولتون بعد 1600 عام
10:00 | 2025-12-02
02/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السماء تستقبل آخر قمر عملاق لعام 2025 مساء الخميس
Lebanon 24
السماء تستقبل آخر قمر عملاق لعام 2025 مساء الخميس
07:10 | 2025-12-02
02/12/2025 07:10:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هدية من "LBCI" للبابا.. ولاوون الرابع عشر يتعهد بمواصلة المساعي من أجل السلام في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
هدية من "LBCI" للبابا.. ولاوون الرابع عشر يتعهد بمواصلة المساعي من أجل السلام في لبنان (فيديو)
10:14 | 2025-12-02
02/12/2025 10:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق ضخم في معمل لتدوير البلاستيك بالحريشة – الكورة… وعمليات الإخماد مستمرة (فيديو)
Lebanon 24
حريق ضخم في معمل لتدوير البلاستيك بالحريشة – الكورة… وعمليات الإخماد مستمرة (فيديو)
12:34 | 2025-12-02
02/12/2025 12:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مرجع كنسي مستاء: هذا لا يجوز
Lebanon 24
مرجع كنسي مستاء: هذا لا يجوز
02:15 | 2025-12-02
02/12/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
Lebanon 24
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
07:05 | 2025-12-02
02/12/2025 07:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
Lebanon 24
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
07:38 | 2025-12-02
02/12/2025 07:38:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:08 | 2025-12-02
طفلة تدفع والدها لاستدعاء الدفاع المدني… والسبب مفاجئ
13:00 | 2025-12-02
طفل ينجو من صعقة كهربائية أثناء نومه… ووالدته تحذّر الأهالي
12:00 | 2025-12-02
العثور على نوع أحفوري جديد من الثعابين يعود إلى 37 مليون سنة
10:00 | 2025-12-02
قبعة رومانية نادرة من الفيوم تُعرض في متحف بولتون بعد 1600 عام
07:10 | 2025-12-02
السماء تستقبل آخر قمر عملاق لعام 2025 مساء الخميس
02:46 | 2025-12-02
اقتحم شقة وفتح هدايا عيد الميلاد المجيد.. ما فعله هذا الرجل غريب جداً!
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
03/12/2025 01:47:56
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
03/12/2025 01:47:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
03/12/2025 01:47:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24