فيديو ينتشر لاختطاف عريس خلال حفل زفافه.. وهذا ما تبيّن

وأوضحت الوزارة في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع ، يوم الثلاثاء، أن "مقطع الفيديو المتداول على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله اختطاف أحد الأشخاص أثناء حفل زفافه بالدقهلية.. فيديو قديم وسبق تداوله العام الماضي".وأوضحت الوزارة أنه بعد فحص مقطع الفيديو تبين أنه ذات المقطع الذي تم تداوله خلال شهر أيلول 2024، مضيفة أنه "مشهد تمثيلي تم الاتفاق عليه بين العريس وعدد من أقاربه لتحقيق نسب مشاهدات عالية على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي".وأكدت الوزارة "اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة في حينه ونشر بيان لتوضيح حقيقة الاختطاف على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية آنذاك".