منوعات

مصر.. إجراءات قانونية مشددة بعد ضبط كميات كبيرة من الدقيق المدعم في المخابز

Lebanon 24
05-12-2025 | 06:53
Doc-P-1451182-639005398241723966.jpg
Doc-P-1451182-639005398241723966.jpg photos 0
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في مصر بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية بمختلف المحافظات.
أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط أكثر من 17 طن دقيق، شملت الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، ضمن جهود الأجهزة الأمنية للحد من الانحرافات التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمضبوطات، في إطار الحملات المستمرة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين. (اليوم السابع)
 
