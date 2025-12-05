من تراث معماري إلى مبنى خطر… كيف انتهى مصير قصر إسكندر باشا في مصر؟ (صور)

أثار هدم قصر إسكندر المعروف باسم " الأحمر" في مدينة شمالي مصر موجة واسعة من الانتقادات، نظرًا لقيمته المعمارية والتاريخية. ويعود تشييده إلى نحو ، على طراز قريب من قصر البارون في ، بلونه الأحمر وطابعه ، مع برج مميز وسقف مخروطي مغطى بالقرميد، وقد أُدرج سابقًا ضمن قائمة التراث الحضاري للمباني التي يُفترض الحفاظ عليها.

القصر آل في التسعينيات إلى مُلاك جدد سعوا لإخراجه من القائمة وهدمه لبناء عمارة حديثة، وظل مهجورًا لسنوات وتحول، بحسب ناشطين، إلى مكب نفايات لتعاطي المخدرات. القصر آل في التسعينيات إلى مُلاك جدد سعوا لإخراجه من القائمة وهدمه لبناء عمارة حديثة، وظل مهجورًا لسنوات وتحول، بحسب ناشطين، إلى مكب نفايات لتعاطي المخدرات.



وفي أول رد رسمي، أكدت محافظة الدقهلية أن عملية الهدم جاءت تنفيذًا لأحكام القانون، موضحة أن القصر "ليس أثرًا تاريخيًا ولا وجهة سياحية” وأنه بات “مصدر خطر على المواطنين". وأوضحت أن إدراجه ضمن المباني ذات الطراز المعماري المتميز بقرار وزير الإسكان عام 2016 تم الطعن عليه قضائيًا، وصدر حكم في كانون الأول 2022 بوقف تنفيذ القرار، استنادًا إلى تقرير خبراء اعتبر أن المبنى لا يتمتع بمعايير الطراز المتميز، وأنه "مجرد تقليد لطراز معماري سائد في فترة إنشائه" ولا يمثل حقبة تاريخية أو مزارًا سياحيًا.