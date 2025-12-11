من شرفة الطابق العاشر.. امرأة تتدلّى هرباً من زوجة عشيقها شاهدوا الفيديو

وثّقت كاميرات الجيران في لحظاتٍ مرعبة لامرأة كانت تتشبّث بالجزء الخارجي من مبنى شاهق، بعد أن حاولت، وفق تقارير محلية، الاختباء عن زوجة عشيقها، في حادثة أثارت جدلاً واسعاً على .



وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن الجيران رصدوا المرأة معلّقةً من شرفة في الطابق العاشر، تكافح للحفاظ على توازنها، بينما تابع المارّة المشهد بصدمة، في وقت كان الرجل يتحدث إليها عبر النافذة قبل أن يختفي عن الأنظار. وبعد لحظات، بدأت المرأة، وهي تمسك بهاتفها، بالنزول على طول الجدار الخارجي مستخدمةً أنابيب الصرف الصحي وحواف النوافذ.



وأظهر مقطع الفيديو المرأة وهي تنزلق نحو نافذة أحد الجيران وتطرق عليها مراراً طلباً للمساعدة، قبل أن يفتح صاحب المنزل النافذة ويسحبها إلى الداخل وينقذها. ووفق ما نقلته الصحيفة عن وسائل إعلام محلية، فإن الرجل كان قد دفع عشيقته إلى الشرفة في حالة من الذعر، بعد عودة زوجته المفاجئة إلى المنزل.

Advertisement