من وادي السيليكون إلى غلاف "تايم".. مهندسو الذكاء الاصطناعي "شخصية العام" 2025

اختارت مجلة "تايم" الأميركية ما وصفته بـ"مهندسي " ليكونوا "شخصية العام" 2025، في إشارة جماعية إلى أبرز صانعي ثورة الذكاء الاصطناعي حول العالم، وبينهم (الرئيس التنفيذي لـ xAI)، ومارك زوكربيرغ مؤسس "ميتا"، وسام ألتمان المدير التنفيذي لـ OpenAI.



وفي منشور على منصة "أكس"، أعلنت المجلة أن "مهندسي الذكاء الاصطناعي هم شخصية العام 2025 وفقاً لاختيار Time"، قبل أن تكشف عن غلاف خاص صُمّم على غرار الصورة الشهيرة "الغداء على ناطحة سحاب"، حيث يظهر على العارضة الفولاذية كل من زوكربيرغ، وماسك، وألتمان، ومدير "إنفيديا" جينسن هوانغ، والرئيسة التنفيذية لـ AMD ليزا سو، وديميس هاسابيس، ومدير شركة Anthropic داريو أمودي، إلى جانب العالِمة فاي فاي لي صاحبة مشروع ImageNet، في مشهد يجسّد رمزية النفوذ التكنولوجي الجديد.



ويأتي هذا منسجماً مع توقعات مستخدمي منصة التنبؤات الأميركية "Polymarket" الذين رجّح كثير منهم أن يحصد الذكاء الاصطناعي لقب "شخصية العام" هذه السنة، فيما راهن آخرون على أسماء فردية مثل الرئيس الأميركي ، وهوانغ، وألتمان، والبابا لاوون الرابع عشر.



ومنذ عام 1927، تُصدر "تايم" غلاف "شخصية العام" تكريماً لـ"الشخص أو المجموعة أو الحدث" الأكثر تأثيراً في عناوين الأخبار خلال العام، سواء كان هذا التأثير إيجابياً أو سلبياً. وفي 2024 اختير شخصية العام، بينما كانت الأميركية تايلور سويفت صاحبة اللقب في 2023، قبل أن ينتقل الضوء هذا العام إلى عقول تقف خلف الطفرة التكنولوجية الأوسع تأثيراً في العقد الحالي. (روسيا اليوم)

