منوعات
من وادي السيليكون إلى غلاف "تايم".. مهندسو الذكاء الاصطناعي "شخصية العام" 2025
Lebanon 24
11-12-2025
|
10:06
photos
اختارت مجلة "تايم" الأميركية ما وصفته بـ"مهندسي
الذكاء الاصطناعي
" ليكونوا "شخصية العام" 2025، في إشارة جماعية إلى أبرز صانعي ثورة الذكاء الاصطناعي حول العالم، وبينهم
إيلون ماسك
(الرئيس التنفيذي لـ xAI)، ومارك زوكربيرغ مؤسس "ميتا"، وسام ألتمان المدير التنفيذي لـ OpenAI.
وفي منشور على منصة "أكس"، أعلنت المجلة أن "مهندسي الذكاء الاصطناعي هم شخصية العام 2025 وفقاً لاختيار Time"، قبل أن تكشف عن غلاف خاص صُمّم على غرار الصورة الشهيرة "الغداء على ناطحة سحاب"، حيث يظهر على العارضة الفولاذية كل من زوكربيرغ، وماسك، وألتمان، ومدير "إنفيديا" جينسن هوانغ، والرئيسة التنفيذية لـ AMD ليزا سو، وديميس هاسابيس، ومدير شركة Anthropic داريو أمودي، إلى جانب العالِمة فاي فاي لي صاحبة مشروع ImageNet، في مشهد يجسّد رمزية النفوذ التكنولوجي الجديد.
ويأتي هذا
الاختيار
منسجماً مع توقعات مستخدمي منصة التنبؤات الأميركية "Polymarket" الذين رجّح كثير منهم أن يحصد الذكاء الاصطناعي لقب "شخصية العام" هذه السنة، فيما راهن آخرون على أسماء فردية مثل الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، وهوانغ، وألتمان، والبابا لاوون الرابع عشر.
ومنذ عام 1927، تُصدر "تايم" غلاف "شخصية العام" تكريماً لـ"الشخص أو المجموعة أو الحدث" الأكثر تأثيراً في عناوين الأخبار خلال العام، سواء كان هذا التأثير إيجابياً أو سلبياً. وفي 2024 اختير
دونالد
ترامب
شخصية العام، بينما كانت
المغنية
الأميركية تايلور سويفت صاحبة اللقب في 2023، قبل أن ينتقل الضوء هذا العام إلى عقول تقف خلف الطفرة التكنولوجية الأوسع تأثيراً في العقد الحالي. (روسيا اليوم)
