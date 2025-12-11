اكتشاف مهم في إنجلترا... أقدم أدلة على إشعال للنار قبل 400 ألف عام

كشفت حفريات أثرية في موقع "إيست فارم" بشرق عن مؤشّرات قد تمثّل أقدم استخدام متعمّد للنار من قِبل البشر الأوائل قبل نحو 400 ألف عام، في ما يُرجّح أن مجموعات من النياندرتال كانت تشعل النار عمدًا في المكان، مما يدفع بتاريخ السيطرة على النار إلى ما قبل التقديرات السابقة بنحو 350 ألف سنة.



وتضمّنت الاكتشافات المنشورة في مجلة Nature طبقات من التربة بفعل الحرارة، وأدوات صوانية متشوّهة بسبب الحرق، إلى جانب قطع من معدن البيريت المعروف بقدرته على إنتاج شرر عند طرقه بالصوان. وأوضح عالم الآثار في نيك آشتون أن البيريت لم يظهر خلال 36 عامًا من التنقيب إلا داخل المناطق التي حملت آثار النار، ما يعزز فرضية إحضاره خصيصًا لاستخدامه لإشعالها.





وأظهرت التحاليل المغناطيسية والحرارية للتربة أن النار اشتعلت مرات متكررة في الموضع نفسه، وأن درجات الحرارة وصلت أحيانًا إلى نحو 1300 درجة فهرنهايت. كما كشفت الفحوص الكيميائية عن وجود مركبات "الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات" الناتجة عن احتراق الخشب، وهو ما يدعم وجود موقد استخدم عمداً.



ويقع الموقع قرب قرية بارنهام في مقاطعة سوفولك، وقد بدأ الاهتمام به منذ أكثر من قرن، بينما انطلقت الحفريات الحديثة عام 2013. وتعود الأدوات الصوانية المكتشفة إلى العصر الحجري القديم الأدنى، حين كانت متصلة بأوروبا عبر منطقة "دوغرلاند". ويرجّح الباحثون أن النياندرتال وربما أيضًا هومو هايدلبيرغنسيس استخدموا المكان كموقع موسمي.



وأكدت خبيرة النار في سِغولين فاندفيلد أن قوة الدراسة تكمن في تعدد مصادر الأدلة، لافتةً إلى أن قدرة النياندرتال على إشعال النار في تلك المرحلة تعني أن مهارة التحكم بها تعود إلى زمن أقدم مما كان يُعتقد.



