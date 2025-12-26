شخصان قتلا.. خدش سيارة يتسبب باشتباك مسلح!

تطور اصطدام طفيف بين دراجة نارية وسيارة إلى تسبب بمقتل شخصين يمنيين بإطلاق نار، في مدينة إب وسط البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن سائق الدراجة النارية الذي يعمل عليها كوسيلة مواصلات، خدش إحدى السيارات أثناء مروره في الطريق العام المزدحم، غربي مدينة إب، ما أدخله في مشادّة مع سائق السيارة وشقيقه.

وذكرت المصادر أن أحد الشقيقين أطلق النار على سائق الدراجة النارية وأرداه قتيلا على الفور، فيما فرّ الشقيقان إلى مديرية العدين، شرقي .

وأشارت إلى أن لاحقت الشقيقين ودخلت في مواجهة مع الجاني بعد رفض تسليم نفسه ما تسبب بمقتله، فيما سلّم أحد شيوخ القبيلة الشقيق الآخر إلى الشرطة قبل حدوث الاشتباك.

وعلى إثر هذه الواقعة، طالب ناشطون يمنيون على بضرورة تقييد حمل السلاح ومنع انتشاره بين صفوف المدنيين.