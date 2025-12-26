تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

شخصان قتلا.. خدش سيارة يتسبب باشتباك مسلح!

Lebanon 24
26-12-2025 | 00:17
A-
A+
Doc-P-1460015-639023304937264001.webp
Doc-P-1460015-639023304937264001.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

تطور اصطدام طفيف بين دراجة نارية وسيارة إلى شجار تسبب بمقتل شخصين يمنيين بإطلاق نار، في مدينة إب وسط البلاد.

 

وقالت مصادر محلية، إن سائق الدراجة النارية الذي يعمل عليها كوسيلة مواصلات، خدش إحدى السيارات أثناء مروره في الطريق العام المزدحم، غربي مدينة إب، ما أدخله في مشادّة مع سائق السيارة وشقيقه.

 

وذكرت المصادر أن أحد الشقيقين أطلق النار على سائق الدراجة النارية وأرداه قتيلا على الفور، فيما فرّ الشقيقان إلى مديرية العدين، شرقي مركز المحافظة.

 

 

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية لاحقت الشقيقين ودخلت في مواجهة مع الجاني بعد رفض تسليم نفسه ما تسبب بمقتله، فيما سلّم أحد شيوخ القبيلة الشقيق الآخر إلى الشرطة قبل حدوث الاشتباك.

 

وعلى إثر هذه الواقعة، طالب ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تقييد حمل السلاح ومنع انتشاره بين صفوف المدنيين.

 

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
سقوط قتلى في اشتباك مسلح على الحدود الطاجيكية الأفغانية
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:18:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: مقتل 3 عناصر من الشرطة ومدني في اشتباك مسلح في محافظة كرمان
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:18:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ماس كهربائي يتسبب في حريق سيارة تابعة لقوى الأمن الداخلي (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:18:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية الباكستانية: مقتل 12 شخصا نتيجة انفجار سيارة مفخخة خارج محكمة في إسلام أباد
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:18:48 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

الأجهزة الأمنية

مركز المحافظة

مديرية ال

أردا

شجار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:47 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:29 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
00:43 | 2025-12-26
Lebanon24
23:34 | 2025-12-25
Lebanon24
23:00 | 2025-12-25
Lebanon24
16:52 | 2025-12-25
Lebanon24
15:06 | 2025-12-25
Lebanon24
14:45 | 2025-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24