عمرها 35 سنة فقط… وفاة صحافية بعد إصابتها بنوع نادر من سرطان الدم (صور)

Lebanon 24
30-12-2025 | 15:07
Doc-P-1461908-639027297501072971.jpg
Doc-P-1461908-639027297501072971.jpg photos 0
توفيت الصحافية والكاتبة الأميركية تاتيانا شلوسبرغ، حفيدة الرئيس الأميركي الراحل جون إف. كينيدي، عن عمر يناهز 35 عامًا، بعد إعلانها إصابتها بسرطان الدم النخاعي الحاد، وفق ما أعلنت عائلتها يوم الثلاثاء.

وقالت العائلة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "رحلت تاتيانا الجميلة هذا الصباح. ستبقى ذكراها خالدة في قلوبنا".


وكانت شلوسبرغ قد كشفت في مقال نشرته مجلة The New Yorker في 22 تشرين الثاني، أنها مصابة بنوع نادر من سرطان الدم مرتبط بطفرة تُعرف بـ"انقلاب 3"، مشيرة إلى تشخيصها في 25 أيار 2024، تزامنًا مع ولادة طفلها الثاني. وأوضحت أنها أمضت خمسة أسابيع في مستشفى كولومبيا-بريسبيتيريان في نيويورك، قبل أن تبدأ العلاج الكيميائي في المنزل، ثم خضعت لاحقا لعملية زرع نخاع العظم.


وتُعد تاتيانا شلوسبرغ ابنة كارولين كينيدي والفنان إدوين شلوسبرغ، وهي صحافية بيئية بارزة عملت في The New York Times وكتبت في The Atlantic وThe Washington Post.


صدر لها عام 2019 كتاب "الاستهلاك الخفي: الأثر البيئي الذي لا تدركه"، وكتبت بأسلوب مؤثر عن تجربتها مع المرض العضال والأثر النفسي له أثناء تربية أسرة صغيرة، كما أثارت الجدل بانتقادها العلني لابن عمها روبرت ف. كينيدي الابن بسبب مواقفه من اللقاحات وتوليه منصبا صحيا رغم افتقاره، بحسب تعبيرها، إلى الخبرة الطبية.














