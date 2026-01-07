تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
-4
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
الثلوج تشلّ باريس… إلغاء 140 رحلة جوية وتعليق الحافلات
Lebanon 24
07-01-2026
|
05:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
السلطات الفرنسية
إلغاء نحو 140 رحلة جوية في
باريس
صباح الأربعاء، نتيجة تساقط الثلوج والبرد القارس، توزعت بين نحو 100 رحلة في مطار
شارل ديغول
و40 رحلة في
مطار أورلي
.
وأوضح وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو، في تصريح لقناة CNews، أن الاضطرابات كانت متوقعة منذ مساء الثلاثاء، معربًا عن أمله في عودة الحركة إلى طبيعتها خلال فترة بعد الظهر.
وتأثرت حركة النقل البري بدورها، إذ جرى تعليق جميع خدمات الحافلات العامة في باريس وضواحيها بسبب الطرق الجليدية، فيما واصلت شبكات المترو وقطارات الضواحي العمل بشكل شبه طبيعي، وفق مسؤولي النقل.
وفي السياق نفسه، أفادت
هيئة الأرصاد الجوية
الفرنسية
ميتيو فرانس بأن 38 من أصل 96 مقاطعة وُضعت في حالة تأهب بسبب تساقط كثيف للثلوج وتكوّن الجليد الأسود، مع تراكم تراوح بين 3 و7 سنتيمترات. وأكدت الهيئة أن موجة البرد الحالية "شديدة بشكل غير معتاد لهذا الموسم".
ودعت السلطات سكان
منطقة باريس
إلى تجنّب السفر غير الضروري والعمل من المنزل قدر الإمكان، في وقت أودت الحوادث المرتبطة بالطقس بحياة ستة أشخاص في
فرنسا
منذ بداية موجة البرد الأوروبية هذا الشتاء.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إلغاء 140 رحلة جوية في باريس بسبب الثلوج
Lebanon 24
إلغاء 140 رحلة جوية في باريس بسبب الثلوج
07/01/2026 15:38:06
07/01/2026 15:38:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة ثلجية تلغي أكثر من ألف رحلة طيران في الولايات المتحدة
Lebanon 24
عاصفة ثلجية تلغي أكثر من ألف رحلة طيران في الولايات المتحدة
07/01/2026 15:38:06
07/01/2026 15:38:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلوج أوروبا تشلّ السفر.. سقوط قتلى وتعليق مئات الرحلات (صور)
Lebanon 24
ثلوج أوروبا تشلّ السفر.. سقوط قتلى وتعليق مئات الرحلات (صور)
07/01/2026 15:38:06
07/01/2026 15:38:06
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع فلايت أوير: إلغاء وتأخر نحو 2700 رحلة جوية في الولايات المتحدة في اليوم 42 للإغلاق الحكومي
Lebanon 24
موقع فلايت أوير: إلغاء وتأخر نحو 2700 رحلة جوية في الولايات المتحدة في اليوم 42 للإغلاق الحكومي
07/01/2026 15:38:06
07/01/2026 15:38:06
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
منوعات
هيئة الأرصاد الجوية
السلطات الفرنسية
منطقة باريس
شارل ديغول
مطار أورلي
الفرنسية
الأوروبي
أوروبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
في بريطانيا... سقوط مريضة من سيارة إسعاف على طريق سريع!
Lebanon 24
في بريطانيا... سقوط مريضة من سيارة إسعاف على طريق سريع!
08:25 | 2026-01-07
07/01/2026 08:25:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفيت أمام المارة... فيديو يُوثّق حادثة مُؤسفة للحظة مصرع شابة في تركيا
Lebanon 24
تُوفيت أمام المارة... فيديو يُوثّق حادثة مُؤسفة للحظة مصرع شابة في تركيا
06:35 | 2026-01-07
07/01/2026 06:35:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سنوات من الاختباء.. اكتشاف ثعبان جديد في الهند
Lebanon 24
بعد سنوات من الاختباء.. اكتشاف ثعبان جديد في الهند
04:34 | 2026-01-07
07/01/2026 04:34:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد محاولة سرقة فاشلة.. لص يعلق في فتحة المروحة
Lebanon 24
بعد محاولة سرقة فاشلة.. لص يعلق في فتحة المروحة
02:29 | 2026-01-07
07/01/2026 02:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا البلد يتصدر مرة جديدة قائمة أسعد دول العالم
Lebanon 24
هذا البلد يتصدر مرة جديدة قائمة أسعد دول العالم
00:49 | 2026-01-07
07/01/2026 12:49:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا سرّبت صور منشأة كفرا التي عثر عليها الجيش
Lebanon 24
هكذا سرّبت صور منشأة كفرا التي عثر عليها الجيش
13:17 | 2026-01-06
06/01/2026 01:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هل احتمالات استهداف ايران مرتفعة؟
Lebanon 24
هل احتمالات استهداف ايران مرتفعة؟
10:01 | 2026-01-06
06/01/2026 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرCNBC: بعد اعتقال ترامب لمادورو.. هل سيقوم بوتين بالأمر عينه مع زيلينسكي؟
Lebanon 24
تقريرCNBC: بعد اعتقال ترامب لمادورو.. هل سيقوم بوتين بالأمر عينه مع زيلينسكي؟
10:30 | 2026-01-06
06/01/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
07/01/2026 04:49:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تدابير الجيش في بعل محسن وعكّار بداية لعلاقة جيدة بين بيروت ودمشق
Lebanon 24
تدابير الجيش في بعل محسن وعكّار بداية لعلاقة جيدة بين بيروت ودمشق
09:01 | 2026-01-06
06/01/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
08:25 | 2026-01-07
في بريطانيا... سقوط مريضة من سيارة إسعاف على طريق سريع!
06:35 | 2026-01-07
تُوفيت أمام المارة... فيديو يُوثّق حادثة مُؤسفة للحظة مصرع شابة في تركيا
04:34 | 2026-01-07
بعد سنوات من الاختباء.. اكتشاف ثعبان جديد في الهند
02:29 | 2026-01-07
بعد محاولة سرقة فاشلة.. لص يعلق في فتحة المروحة
00:49 | 2026-01-07
هذا البلد يتصدر مرة جديدة قائمة أسعد دول العالم
23:21 | 2026-01-06
برجك اليوم
فيديو
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
07/01/2026 15:38:06
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
07/01/2026 15:38:06
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
00:27 | 2026-01-07
07/01/2026 15:38:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24