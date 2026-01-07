تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
متفرقات

الثلوج تشلّ باريس… إلغاء 140 رحلة جوية وتعليق الحافلات

Lebanon 24
07-01-2026 | 05:42
Doc-P-1465005-639033865636026602.jpg
أعلنت السلطات الفرنسية إلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس صباح الأربعاء، نتيجة تساقط الثلوج والبرد القارس، توزعت بين نحو 100 رحلة في مطار شارل ديغول و40 رحلة في مطار أورلي.

وأوضح وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو، في تصريح لقناة CNews، أن الاضطرابات كانت متوقعة منذ مساء الثلاثاء، معربًا عن أمله في عودة الحركة إلى طبيعتها خلال فترة بعد الظهر.

وتأثرت حركة النقل البري بدورها، إذ جرى تعليق جميع خدمات الحافلات العامة في باريس وضواحيها بسبب الطرق الجليدية، فيما واصلت شبكات المترو وقطارات الضواحي العمل بشكل شبه طبيعي، وفق مسؤولي النقل.

وفي السياق نفسه، أفادت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس بأن 38 من أصل 96 مقاطعة وُضعت في حالة تأهب بسبب تساقط كثيف للثلوج وتكوّن الجليد الأسود، مع تراكم تراوح بين 3 و7 سنتيمترات. وأكدت الهيئة أن موجة البرد الحالية "شديدة بشكل غير معتاد لهذا الموسم".

ودعت السلطات سكان منطقة باريس إلى تجنّب السفر غير الضروري والعمل من المنزل قدر الإمكان، في وقت أودت الحوادث المرتبطة بالطقس بحياة ستة أشخاص في فرنسا منذ بداية موجة البرد الأوروبية هذا الشتاء.
