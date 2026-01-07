الثلوج تشلّ باريس… إلغاء 140 رحلة جوية وتعليق الحافلات

أعلنت إلغاء نحو 140 رحلة جوية في صباح الأربعاء، نتيجة تساقط الثلوج والبرد القارس، توزعت بين نحو 100 رحلة في مطار و40 رحلة في .



وأوضح وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو، في تصريح لقناة CNews، أن الاضطرابات كانت متوقعة منذ مساء الثلاثاء، معربًا عن أمله في عودة الحركة إلى طبيعتها خلال فترة بعد الظهر.



وتأثرت حركة النقل البري بدورها، إذ جرى تعليق جميع خدمات الحافلات العامة في باريس وضواحيها بسبب الطرق الجليدية، فيما واصلت شبكات المترو وقطارات الضواحي العمل بشكل شبه طبيعي، وفق مسؤولي النقل.



وفي السياق نفسه، أفادت ميتيو فرانس بأن 38 من أصل 96 مقاطعة وُضعت في حالة تأهب بسبب تساقط كثيف للثلوج وتكوّن الجليد الأسود، مع تراكم تراوح بين 3 و7 سنتيمترات. وأكدت الهيئة أن موجة البرد الحالية "شديدة بشكل غير معتاد لهذا الموسم".



ودعت السلطات سكان إلى تجنّب السفر غير الضروري والعمل من المنزل قدر الإمكان، في وقت أودت الحوادث المرتبطة بالطقس بحياة ستة أشخاص في منذ بداية موجة البرد الأوروبية هذا الشتاء.

