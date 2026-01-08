تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

بوتين يتحول لشخصية كرتونية ويحيي الأطفال بالعام الجديد

Lebanon 24
08-01-2026 | 06:00
ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مشهد قصير ضمن مسلسل الرسوم المتحركة الروسي الشهير للأطفال "بروستوكفاشينو"، موجّهًا رسالة بمناسبة العام الجديد للأمة، برفقة شخصيتي القطة ماتروسكين والكلب شاريك الناطقتين.

وأثار ظهور نسخة الرسوم المتحركة لزعيم الكرملين في القرية الخيالية التي يحمل المسلسل اسمها، دهشة زوار مدينة الملاهي في موسكو، حيث أبدي بعض البالغين المرافقين لأطفالهم آراء إيجابية بحذر. وقالت إحدى الزائرات: "لا أعرف، أعتقد أن أي شيء يمكن أن يحدث في الرسوم المتحركة. لم لا؟"، بينما اعتبرت أخرى أن معرفة الأطفال ببوتين قد تجعل ظهوره مثيرًا للاهتمام وربما مهمًا لهم، مشيرة إلى أنه قد يجذب اهتمام المشاهدين خارج روسيا.

وأكدت يوليانا سلاشيفا، رئيسة مجلس إدارة ستوديو سويوزمولتفيلم، أن روسيا تبيع أفلامها لدول شيوعية سابقة ودول في الشرق الأوسط وتسعى لتعزيز وجودها في الصين. وأوضحت أن ظهور الرئيس في مسلسل بروستوكفاشينو يعد "قوة ناعمة" تهدف إلى الترويج لروسيا وثقافتها.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

فلاديمير بوتي

الشرق الأوسط

فلاديمير

الكرمل

روسيا

