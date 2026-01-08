بوتين يتحول لشخصية كرتونية ويحيي الأطفال بالعام الجديد

ظهر في مشهد قصير ضمن مسلسل الرسوم المتحركة الروسي الشهير للأطفال "بروستوكفاشينو"، موجّهًا رسالة بمناسبة العام الجديد للأمة، برفقة شخصيتي القطة ماتروسكين والكلب شاريك الناطقتين.

وأثار ظهور نسخة الرسوم المتحركة لزعيم الكرملين في القرية الخيالية التي يحمل المسلسل اسمها، دهشة زوار مدينة الملاهي في ، حيث أبدي بعض البالغين المرافقين لأطفالهم آراء إيجابية بحذر. وقالت إحدى الزائرات: "لا أعرف، أعتقد أن أي شيء يمكن أن يحدث في الرسوم المتحركة. لم لا؟"، بينما اعتبرت أخرى أن معرفة الأطفال ببوتين قد تجعل ظهوره مثيرًا للاهتمام وربما مهمًا لهم، مشيرة إلى أنه قد يجذب اهتمام المشاهدين خارج .

وأكدت يوليانا سلاشيفا، رئيسة مجلس إدارة ستوديو سويوزمولتفيلم، أن روسيا تبيع أفلامها لدول شيوعية سابقة ودول في وتسعى لتعزيز وجودها في . وأوضحت أن ظهور الرئيس في مسلسل بروستوكفاشينو يعد "قوة ناعمة" تهدف إلى الترويج لروسيا وثقافتها.