متفرقات

الملك تشارلز يكسر تقليد إليزابيث ويستأنف نشاطه من لندن

Lebanon 24
08-01-2026 | 09:50
انحرف الملك تشارلز الثالث عن تقليد ملكي قديم كانت تتبعه والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية، بعد عودته هذا الأسبوع إلى لندن للمشاركة في نشاط رسمي داخل قصر كلارنس.

فبعكس إليزابيث التي اعتادت تمضية أواخر كانون الأوّل وبداية الشتاء في ساندرينغهام حتى ذكرى تولّيها العرش في شباط، اختار تشارلز منذ اعتلائه العرش مسارًا مختلفًا، مستأنفًا نشاطه الرسمي في العاصمة.

ووفق بيان القصر، منح الملك وسام عضوية الرتبة الفيكتورية الملكية للدكتور ناثان روس، تقديرًا لخدمته كمساعد سكرتير خاص منذ عام 2023. وكان تشارلز قد شوهد قبل ذلك بيوم في نورفولك برفقة الملكة كاميلا خلال قداس الأحد، مع توقّعات بأن يقضي جزءًا من كانون الثاني في بالمورال.

ويأتي هذا النشاط بعد تحديث صحي غير معتاد كشف الشهر الماضي عن تحسّن ملحوظ في علاج السرطان الذي شُخّص به عام 2024. وأكد الملك، في رسالة مصوّرة ضمن مبادرة لمكافحة السرطان، تقدّمه في العلاج وقدرته على الحفاظ على نمط حياة نشط، فيما أشارت مصادر قريبة من القصر إلى انتقاله إلى مرحلة وقائية مع تخفيف وتيرة العلاج خلال العام الحالي.

