دبوس "Happy Trump" يخطف الأضواء داخل البيت الأبيض

خطف الرئيس الأميركي الأنظار خلال اجتماع في يوم الجمعة بعدما ظهر بدبوس غير مألوف على سترته يحمل اسم "Happy "، ويصوّره بأسلوب كرتوني إلى جانب دبوس الأميركي التقليدي، في مشهد كسر جدّية الأجواء الرسمية وأثار ابتسامات الحاضرين.



وعندما استفسر الصحافيون عن معنى الإكسسوار، علّق بروح دعابية قائلاً إن أحدهم أهداه ، مضيفاً بابتسامة أنه لا يعرف معنى الشعور بالرضا الحقيقي، لأن هدفه لم يتحقق بعد، قبل أن يردف بأن "جعل أميركا عظيمة مجدداً" بات قريباً أكثر من أي وقت.



الدبوس سرعان ما انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تناقل المستخدمون صوره وتعليقاتهم على طرافة اللحظة، معتبرين أنه أضفى لمسة خفيفة على لقاء سياسي عالي المستوى.



وجاء هذا المشهد اللافت في وقت كان ترامب يناقش ملفات شديدة الحساسية مع قادة شركات الأميركية، تتعلق بخطط استثمارية تصل إلى 100 مليار دولار لإعادة هيكلة قطاع النفط في ، وهو أحد أعقد ملفات سياسته الخارجية في المرحلة الحالية.

