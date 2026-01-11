تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
متفرقات

دبوس "Happy Trump" يخطف الأضواء داخل البيت الأبيض

Lebanon 24
11-01-2026 | 03:07
خطف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأنظار خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم الجمعة بعدما ظهر بدبوس غير مألوف على سترته يحمل اسم "Happy trump"، ويصوّره بأسلوب كرتوني إلى جانب دبوس العلم الأميركي التقليدي، في مشهد كسر جدّية الأجواء الرسمية وأثار ابتسامات الحاضرين.

وعندما استفسر الصحافيون عن معنى الإكسسوار، علّق ترامب بروح دعابية قائلاً إن أحدهم أهداه الدبوس، مضيفاً بابتسامة أنه لا يعرف معنى الشعور بالرضا الحقيقي، لأن هدفه لم يتحقق بعد، قبل أن يردف بأن "جعل أميركا عظيمة مجدداً" بات قريباً أكثر من أي وقت.

الدبوس سرعان ما انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تناقل المستخدمون صوره وتعليقاتهم على طرافة اللحظة، معتبرين أنه أضفى لمسة خفيفة على لقاء سياسي عالي المستوى.

وجاء هذا المشهد اللافت في وقت كان ترامب يناقش ملفات شديدة الحساسية مع قادة شركات النفط الأميركية، تتعلق بخطط استثمارية تصل إلى 100 مليار دولار لإعادة هيكلة قطاع النفط في فنزويلا، وهو أحد أعقد ملفات سياسته الخارجية في المرحلة الحالية.
