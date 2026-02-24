مدينة شيخ العرب همام تظهر من تحت الرمال

شهدت محافظة قنا في صعيد مصر كشفًا أثريًا لافتًا، بعدما تمكنت بعثة مصرية-فرنسية مشتركة من إزاحة الستار عن أجزاء بارزة من مدينة سكنية تعود إلى القرن الثامن عشر الميلادي، وترتبط بفترة حكم الزعيم الصعيدي الشهير شيخ العرب همام.

وجرى الاكتشاف في موقع قرية العركي، حيث تعمل بعثة تضم كلية الآثار في جامعة عين شمس والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية، تحت إشراف للآثار. كما كشفت الحفائر عن جبانة قبطية تعود إلى العصر البيزنطي تقع أسفل المدينة السكنية مباشرة.

وترأس البعثة الدكتور أحمد الشوكي، بمشاركة فريق أكاديمي من الجانبين المصري والفرنسي. واعتمدت الأعمال على منهجية علمية حديثة جمعت بين التحليل التاريخي والمسوح الجيوفيزيائية، ما أتاح تتبع التسلسل الطبقي للموقع وربط الفترات البيزنطية والإسلامية بدقة.

وأسفرت التنقيبات عن العثور على ستة منازل مبنية بالطوب اللبن ومنطقة صناعية مجاورة، إضافة إلى لقى أثرية متنوعة شملت عملات برونزية وقطعًا فخارية وألعاب أطفال وحُلي. كما أدى اكتشاف غطاء تابوت من الحجر الجيري من العصر البيزنطي، استُخدم لاحقًا ضمن مبنى أحدث، إلى توسيع نطاق البحث، ليتم جبانة متكاملة تضم دفنات متعددة وقطع نسيج قباطي مزخرف وأختامًا نحاسية نادرة.

ويمثل هذا الاكتشاف إضافة مهمة لفهم تطور أنماط الاستيطان والممارسات الجنائزية في صعيد مصر، إذ يعكس استمرارية استخدام الموقع من العصر البيزنطي وصولًا إلى بدايات العصر العثماني.

ويُذكر أن شيخ العرب همام (1709–1769م) كان من أبرز زعماء قبائل الهوارة، وامتد نفوذه من المنيا شمالًا حتى أسوان جنوبًا، واشتهر بإقامة القلاع والمنشآت الإدارية والسكنية لتعزيز سلطته، ويقع موقع مدينته ضمن نطاق ما يُعرف بقلعة شيخ العرب همام، المسجلة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية.