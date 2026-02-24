تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
ابتسامة مضيفة الطيران عند صعودكم إلى الطائرة.. هذا سرها
Lebanon 24
24-02-2026
|
04:04
عند صعودكم إلى الطائرة تبدو ابتسامة مضيفة الطيران تبدو مجرد مجاملة ولكن يبدو ان خلف هذه الوداعة وظيفة أمنية دقيقة تتجاوز تقديم المشروبات أو عرض سترات النجاة.
فطاقم الطائرة يراقب ويرصد المؤشرات المهمة لضمان سلامة الرحلة قبل أن تتحرك الطائرة من البوابة.
ويركز طاقم الضيافة على رصد أي مخاوف تتعلق بالسلامة أو الحالات الطبية المحتملة، منذ االلحظة الأولى للصعود وفقا لصحيفة "ميرور".
بحسب الصحيفة، هم يراقبون بهدوء أي سلوكيات مثيرة للقلق أو علامات مرضية، ويولون اهتمامًا خاصًا بالركاب الأكبر سنًا، العائلات التي لديها أطفال صغار، أو ذوي الإعاقة.
ويُعتبر هذا التقييم بمثابة "نظام إنذار مبكر"، يحدث خلال ثوانٍ معدودة، ويتيح للطاقم الاستجابة لأي مواقف طارئة بسرعة، وفقًا لمتخصصين في
مجلة السفر
والترفيه.
ويؤكد الخبراء أن هذه الإجراءات الصغيرة والمراقبة الدقيقة تساعد في تعزيز سلامة الركاب وضمان رحلة أكثر أمانًا، ما يجعل ابتسامة المضيفة أكثر من مجرد ترحيب ودّي، بل جزءًا من شبكة أمان متكاملة قبل الإقلاع.
