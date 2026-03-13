تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
متفرقات
بين الرقم والنمط المعيشي.. دراسة تكشف نظرة "جيل زد" لسن الشيخوخة
Lebanon 24
13-03-2026
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة حديثة عن تباين لافت في التصورات حول بداية مرحلة الشيخوخة، حيث ركزت النتائج بشكل خاص على وجهة نظر "جيل زد" (Gen Z).
وأظهرت البيانات أن هذا الجيل يميل إلى تحديد سن الشيخوخة في مراحل عمرية تختلف عما كان سائداً في الأجيال السابقة، إذ يربط "جيل زد" بداية هذه المرحلة بعوامل صحية ونفسية وأسلوب حياة أكثر من ارتباطها بالرقم
الزمني
المجرد.
وتشير الدراسة إلى أن هذا التحول في الرؤية يعكس تغيراً في الفهم المجتمعي لمفهوم التقدم في العمر، حيث بات يُنظر إلى الشيخوخة كعملية تدريجية تتأثر بالنشاط الرقمي والتطورات الاجتماعية المحيطة بالجيل، مما يضع تعريفات جديدة لما يعنيه "أن تكون مسناً" في العصر الحديث.
