بسبب معاكسة امرأة.. كلب يفجّر مشاجرة ويُسقط 11 شخصاً

Lebanon 24
25-03-2026 | 04:37
بسبب معاكسة امرأة.. كلب يفجّر مشاجرة ويُسقط 11 شخصاً
بسبب معاكسة امرأة.. كلب يفجّر مشاجرة ويُسقط 11 شخصاً
تحوّل خلاف بدأ في أحد شوارع بولاق الدكرور بعد تعرض سيدة لمضايقة إلى مشاجرة واسعة انتهت بتوقيف 11 شخصاً، بعدما تصاعدت المواجهة سريعاً وامتدت فوضاها إلى الشارع.

وبحسب التحريات، انقسم المتورطون إلى طرفين، الأول يضم 4 أشخاص بينهم مصابان، والثاني 7 أشخاص بينهم مصاب جراء عقر كلب. ومع احتدام التوتر، خرجت المشادة من إطارها الأولي وتحوّلت إلى اشتباك استخدمت فيه أسلحة بيضاء وعصي خشبية، ما أثار الذعر بين الأهالي والمارة.

وخلال الفوضى، حاول أحد سكان المنطقة التدخل لفض الإشكال وكان برفقته كلب غير مرخص، إلا أن الكلب عقر أحد المشاركين في المشاجرة، ما زاد المشهد تعقيداً والتوتر اشتعالاً.

وبعد تداول مقاطع من الحادثة على مواقع التواصل، باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها وتمكنت من توقيف جميع أطراف المشاجرة، والتحفظ على الأسلحة المستخدمة، إضافة إلى نقل الكلب إلى جهة بيطرية مختصة.

واتُّخذت الإجراءات القانونية بحق الموقوفين، فيما تولت النيابة العامة متابعة التحقيق في القضية. (عكاظ)
