متفرقات

"أكيتو".. رحلة مع أقدم عيد في التاريخ من بابل وآشور إلى يومنا هذا

31-03-2026 | 10:08
أكيتو.. رحلة مع أقدم عيد في التاريخ من بابل وآشور إلى يومنا هذا
أكيتو.. رحلة مع أقدم عيد في التاريخ من بابل وآشور إلى يومنا هذا photos 0
يُعد عيد "أكيتو" أقدم احتفال مسجل في التاريخ البشري، حيث تعود جذوره إلى حضارات بلاد الرافدين القديمة في السومرية والبابلية والآشورية.
 
ويرتبط هذا العيد، الذي يبدأ مع حلول الاعتدال الربيعي في الأول من نيسان، بدورة الطبيعة وتجدد الحياة والخصوبة، ويمثل رأس السنة الجديدة في التقويم الرافديني القديم، مستمراً لمدة 12 يوماً من الطقوس الدينية والاجتماعية المهيبة.

وتضمنت احتفالات "أكيتو" قديماً مراسم تجديد شرعية الملوك وتقديم القرابين للآلهة، إلى جانب المسيرات الشعبية الحاشدة التي تعكس وحدة المجتمع وارتباطه بالأرض والزراعة.
 
ورغم مرور آلاف السنين، لا يزال أحفاد تلك الحضارات من الآشوريين والكلدان والسريان يحيون هذا الإرث الثقافي حتى يومنا هذا، كرمز للهوية التاريخية العميقة واستمرارية الذاكرة الحضارية لبلاد ما بين النهرين.

مواضيع ذات صلة
"طيران الشرق الأوسط" تؤجّل رحلة بيروت-دبي المقرّرة غدًا
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026
"رويترز": اجتماع مرتقب خلال أسبوع بين باكستان وإيران مع تقدم المباحثات
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 20:23:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميدل إيست" تعدّل بعض رحلاتها اليوم!
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 20:23:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أسبوع من دمجها مع "سبيس إكس".. ماسك يهيّئ "XAI" لأكبر اكتتاب في التاريخ
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 20:23:44 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
09:05 | 2026-03-31
Lebanon24
07:23 | 2026-03-31
Lebanon24
05:54 | 2026-03-31
Lebanon24
03:37 | 2026-03-31
Lebanon24
02:29 | 2026-03-31
Lebanon24
23:00 | 2026-03-30
