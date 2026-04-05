رحلة الـ 10 أيام التاريخية.. كواليس "الحياة اليومية" في الفضاء العميق

يستعد طاقم مهمة "أرتميس 2" لخوض رحلة تاريخية تمتد لنحو عشرة أيام حول القمر، حيث سيعيش الرواد الأربعة داخل كبسولة " " التي صُممت لتوفر لهم احتياجاتهم الأساسية في مساحة محدودة جداً لا تتجاوز حجم سيارة دفع رباعي صغيرة.



وتعتمد حياة الرواد خلال المهمة على نظام دقيق لإدارة الموارد، حيث يتناولون وجبات غذائية مجففة ومجهزة مسبقاً، ويستخدمون أنظمة متطورة لإعادة تدوير المياه والهواء. ونظراً لانعدام الجاذبية، يتبع الطاقم بروتوكولات صارمة للنظافة الشخصية والتمارين الرياضية اليومية لمنع ضمور العضلات وفقدان كثافة العظام.



وتشكل الكبسولة المسكن والمختبر في آن واحد، حيث سيجري الرواد سلسلة من الاختبارات الحيوية لأنظمة الدفع والتوجيه والاتصالات، لضمان جاهزيتها للمهمات المستقبلية التي تهدف للهبوط على سطح القمر.

وتتطلب المعيشة في هذه الظروف تنسيقاً عالياً بين أفراد الطاقم وتواصلاً مستمراً مع الأرضي لمواجهة أي تحديات تقنية أو إشعاعية قد تطرأ خلال العبور في الفضاء العميق.