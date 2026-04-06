ثور ينهي حياة مصارع متقاعد في إسبانيا

قُتل مصارع الثيران المتقاعد ريكاردو أورتيز في بعدما تعرض لهجوم من ثور أثناء مشاركته في التحضيرات لفعالية "كوريدا بيكاسيانا" في مدينة مالقة.



وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية، كان أورتيز، البالغ 51 عاماً، يتعامل مع الثيران داخل الحظائر في حلبة "لا مالاغويتا" التاريخية، قبل انطلاق الحدث، حين أصيب بجروح قاتلة.



وأكدت شركة "لانسيس دي فوتورو"، المنظمة للفعالية، وفاة أورتيز، معربة عن تعازيها لعائلته وأصدقائه وزملائه، واصفة إياه بأنه كان شخصية محبوبة وتحظى بالاحترام في عالم مصارعة الثيران.



وأقيمت الفعالية في اليوم التالي كما كان مقرراً، مع تخصيص تكريم لأورتيز والوقوف في بدايتها.



وينحدر أورتيز من مالقة، وقد بدأ مسيرته في مصارعة الثيران في أوائل التسعينيات، قبل أن يعتزل أخيراً ويتجه إلى العمل في تنظيم هذا النوع من الفعاليات.



وتواصل مصارعة الثيران إثارة الجدل في عدد من الدول، في ظل الانتقادات المتزايدة من ناشطي حقوق الحيوان، إلى جانب تراجع عدد هذه الفعاليات في إسبانيا خلال السنوات الأخيرة.

