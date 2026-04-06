منوعات

فتاة عمرها 10 سنوات تُنتج فيلمًا "مؤثرًا" عن مرض الزهايمر

Lebanon 24
06-04-2026 | 04:53
فتاة عمرها 10 سنوات تُنتج فيلمًا مؤثرًا عن مرض الزهايمر
قدمت طفلة موهوبة تحية مؤثرة لجدتها من خلال فيلم قصير حمل عنوان "الأمل يتذكر"، مستندة فيه إلى تجربتها الشخصية معها بعد إصابتها بمرض الزهايمر.

الفيلم أنجزته ليلى، البالغة 10 سنوات، وركزت فيه على علاقتها بجدتها جون، التي شُخّصت حالتها عام 2015، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقدمت ليلى العمل ضمن مسابقة وطنية لصناعة الأفلام بعنوان "جلب الأمل إلى الوطن"، تنظمها أكاديمية "بولين كويرك"، التي تدرس فيها. وكانت المسابقة مخصصة للأطفال واليافعين في المملكة المتحدة بين 6 و17 عاماً، على أن تتناول الأفلام موضوع الآمال والأحلام للمستقبل ضمن مدة قصيرة.

واختير فيلم ليلى بين الأعمال الفائزة، فيما وصفت الأكاديمية العمل بأنه "صورة محبة". ونالت الطفلة كأساً وهدايا، في حين حصل الفائز بالمركز الأول على منحة دراسية لعام كامل.

وقالت ليلى إن جدتها "لطيفة وحنونة ورائعة"، مشيرة إلى أنها كانت شديدة التأثر والسعادة عندما علمت بأمر الفيلم.

ولم ترد الطفلة الاكتفاء بتكريم جدتها، بل سعت أيضاً إلى مواساة أطفال آخرين يعيشون التجربة نفسها مع أحد أحبائهم المصابين بالزهايمر.

من جهتها، اعتبرت والدتها سامانثا أن ابنتها نقلت التجربة "بصدق ودفء وتعاطف" من منظور طفل، مشيدة بالرابطة القوية التي تجمعها بجدتها.

ومن المقرر عرض الأفلام الفائزة، ومنها فيلم ليلى، خلال مهرجان الأكاديمية السينمائي لعام 2026، على أن تُنشر لاحقاً عبر قناتها على يوتيوب.
