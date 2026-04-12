من وسط النيران.. هكذا أنقذت إخوتها

12-04-2026 | 14:23
أنقذت فتاة في سن ما قبل المراهقة إخوتها بشجاعة من منزل العائلة المحترق في ولاية جورجيا، بعدما عادت من المدرسة لتجد النيران تلتهم المنزل بينما كان شقيقاها لا يزالان في الداخل.

وقالت ليزا جونسون، وهي والدة الطفلة، إن ابنتها مايسي، البالغة 12 عاماً، عادت إلى المنزل في ريتشموند هيل يوم 30 آذار، لتفاجأ بالحريق، فيما لم يكن شقيقاها الأكبر سناً قد انتبها لما يجري.

وأوضحت الأم أن ابنها البالغ 14 عاماً كان قد عاد من المدرسة وهو يشعر بالتعب، وكان نائماً في غرفته فوق المرآب، فيما كان ابنها الأكبر يستعد للذهاب إلى العمل ويستحم، من دون أن يدرك أي منهما أن المنزل يحترق.

وأضافت أن مايسي ركضت نحو الباب الأمامي وبدأت تصرخ مطالبة الجميع بالخروج، مرددة أن المنزل يحترق.

وتمكن الأشقاء من الخروج سالمين من دون إصابات، فيما عبّرت والدتهم عن فخرها الشديد بابنتها، ووصفتها بأنها "رائعة".

وبعد النجاة، عاد أحد الشقيقين إلى داخل المنزل لإنقاذ كلب العائلة، حيث وجده مختبئاً تحت السرير وهو مذعور، ثم حمله إلى الخارج.

وسرعان ما وصلت فرق الإطفاء من ريتشموند هيل ومقاطعة برايان إلى المكان وتمكنت من إخماد الحريق، إلا أن جزءاً كبيراً من المنزل وممتلكات العائلة تضرر.

وقالت الأم إن العائلة خسرت ما بين 75 و80 في المئة من ممتلكاتها، مشيرة إلى أن أحد أبنائها فقد كل ما كان في غرفته بالكامل، فيما خسر آخرون أثاثهم ومعظم ملابسهم وأغراضهم.

ورغم حجم الخسارة، أكدت ليزا أن العائلة لا تزال متمسكة بالأمل، مستندة إلى ما تملكه من ذكريات جميلة وروابط قوية ساعدتها على تجاوز هذه المحنة. (بيبول)
