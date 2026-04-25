منوعات

الإفراج عن إعلامية تركية مشهورة في قضية مخدرات مع استمرار التحقيقات

25-04-2026 | 07:19
الإفراج عن إعلامية تركية مشهورة في قضية مخدرات مع استمرار التحقيقات
الإفراج عن إعلامية تركية مشهورة في قضية مخدرات مع استمرار التحقيقات photos 0
أفرجت محكمة تركية عن المذيعة التركية المعروفة إيلا روميسا جيبيجي، بعد قضائها أربعة أشهر في السجن على خلفية قضية مخدرات مرتبطة بعدد من مشاهير الإعلام والفن ومواقع التواصل الاجتماعي، مع فرض الإقامة الجبرية عليها في منزلها.

وظهرت جيبيجي، التي عملت في قنوات تركية بارزة مثل شو تي في وخبر ترك، أثناء مغادرتها المحكمة من دون الإدلاء بأي تصريحات، وسط حضور إعلامي كثيف.

وينص قرار الإفراج على خضوعها للإقامة الجبرية، على أن تستمر الإجراءات القانونية بحقها في إطار التحقيقات الجارية في ملف مخدرات واسع طال عدداً من الإعلاميين والمشاهير.

وكانت السلطات التركية قد أوقفت جيبيجي مطلع ديسمبر الماضي ضمن حملة أمنية شملت شخصيات إعلامية وفنية ومؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وخضع الموقوفون لفحوصات وتحقيقات تتعلق بتعاطي المخدرات وشراء مواد محظورة.

وتزامن توقيفها حينها مع توقيف رئيس تحرير قناة خبر تورك محمد عاكف إرصوي في القضية ذاتها، ضمن سلسلة من الحملات الأمنية التي نفذتها السلطات منذ أكتوبر الماضي.

وبحسب النيابة العامة في إسطنبول، فقد شملت الإجراءات القانونية حتى الآن أكثر من 255 شخصاً، فيما أظهرت نتائج الفحوصات وجود آثار مواد مخدرة لدى 169 شخصاً، في إطار حملة وصفت بأنها تهدف أيضاً إلى التوعية بمخاطر التعاطي بين الجمهور ومتابعي المشاهير.

