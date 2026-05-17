في دولة عربية.. انتحار فتى داخل إصلاحية للأحداث!

في حادثة أثارت جدلاً واسعاً، شهدت مؤسسة تأهيلية وإصلاحية للأحداث والنساء في واقعة انتحار مروّعة، بعدما أقدم فتى يبلغ من العمر 16 عاماً على إنهاء حياته فجر اليوم الأحد.

ووقعت الحادثة داخل إصلاحية الأحداث والنساء في محافظة ، حيث عُثر على الفتى مشنوقاً بواسطة حبل داخل حمّام الإصلاحية، بحسب ما أفادت وكالة " ".

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إن الفتى، الذي كان موقوفاً داخل الإصلاحية، توفي في مكان الحادث، فيما باشرت الجهات المختصة الإجراءات القانونية وفتحت تحقيقاً لكشف ملابسات الواقعة.

ولم تُعرف حتى الآن أسباب وجود الفتى داخل الإصلاحية، وهي مؤسسة حكومية مخصّصة لإيواء النساء والأحداث ممن هم دون السن القانونية، بهدف إعادة تأهيلهم.



