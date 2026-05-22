صعق كهربائي ينهي حياة عامل داخل حديقة في مصر

أصيب عامل بصعق كهرباء داخل حديقة بالجيزة في مصر، مما أدى إلى مصرعه، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت المختصة التحقيق.تلقت بلاغا يفيد مصرع شخص داخل حديقة، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص والتحريات أن عامل خلال أداء عمله بالحديقة، تعرض لصعق كهرباء، ليلقى مصرعه في الحال. واستمع رجال المباحث لأقوال شهود لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.