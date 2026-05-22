مصر.. ضبط 3 متهمين في مشاجرة دامية بسبب خلافات جيرة بالبحيرة

Advertisement

كشفت بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر ، تضمن وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمحافظة البحيرة.وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 18 أيار الجاري تلقى قسم شرطة كفر الدوار إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبال 3 مصابين، وهم أحد الأشخاص وشقيقته ونجلها، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، وذلك إثر إصابتهم بجروح قطعية وسحجات وكدمات متفرقة.وبسؤال المصابين، اتهموا 3 أشخاص بالتعدي عليهم بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وعصا خشبية بسبب خلافات تتعلق بالجيرة، ما تسبب في إصابتهم.وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثلاثة، وعُثر بحوزتهم على سلاح أبيض وعصا خشبية مستخدمين في الواقعة.وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب الخلافات القائمة بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.