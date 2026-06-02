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منوعات

أي ملك كان يمتلك أكبر كمية من الذهب في العالم؟

Lebanon 24
02-06-2026 | 23:48
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أي ملك كان يمتلك أكبر كمية من الذهب في العالم؟
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يُعد مانسا موسى، إمبراطور مالي في القرن الرابع عشر، من أكثر الحكام ثراءً في التاريخ، بعدما حكم مملكة سيطرت على بعض أغنى مناجم الذهب في العالم.
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وعُرفت ثروة مانسا موسى على نطاق واسع خلال رحلته الشهيرة إلى مكة عام 1324، حين اصطحب معه موكباً ضخماً من الجنود والخدم والجمال، محمّلاً بكميات كبيرة من الذهب.
مانسا موسى هو إمبراطور إمبراطورية مالي القوية خلال القرن الرابع عشر. حكم مملكة في غرب إفريقيا سيطرت على بعض أغنى مناجم الذهب في العالم، مما منحه ثروة هائلة.


وتشير روايات تاريخية إلى أنه وزّع الذهب بسخاء خلال مروره بمصر، إلى حد قيل إنه تسبب في اضطرابات اقتصادية استمرت سنوات.

ولم تقتصر شهرة مانسا موسى على ثروته، إذ ساهم أيضاً في تعزيز التعليم والدين والثقافة داخل إمبراطوريته، من خلال بناء المساجد والمدارس والمكتبات.

وبفضل تلك النهضة، تحولت مدن مثل تمبكتو إلى مراكز بارزة للدراسات الإسلامية والتجارة والتعلم، ما جعل إرث مانسا موسى يتجاوز الذهب إلى الثقافة والحضارة.
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