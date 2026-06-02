أي ملك كان يمتلك أكبر كمية من الذهب في العالم؟

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يُعد ، إمبراطور مالي في القرن ، من أكثر الحكام ثراءً في التاريخ، بعدما حكم مملكة سيطرت على بعض أغنى مناجم في العالم.وعُرفت ثروة مانسا موسى على نطاق واسع خلال رحلته الشهيرة إلى مكة عام 1324، حين اصطحب معه موكباً ضخماً من الجنود والخدم والجمال، محمّلاً بكميات كبيرة من الذهب.وتشير روايات تاريخية إلى أنه وزّع الذهب بسخاء خلال مروره بمصر، إلى حد قيل إنه تسبب في اضطرابات اقتصادية استمرت سنوات.ولم تقتصر شهرة مانسا موسى على ثروته، إذ ساهم أيضاً في تعزيز التعليم والدين والثقافة داخل إمبراطوريته، من خلال بناء المساجد والمدارس والمكتبات.وبفضل تلك النهضة، تحولت مدن مثل تمبكتو إلى مراكز بارزة للدراسات الإسلامية والتجارة والتعلم، ما جعل إرث مانسا موسى يتجاوز الذهب إلى الثقافة والحضارة.