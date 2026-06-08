ربحت الجائزة فخسرت دخول الكازينو.. امرأة تُطرد بعد فوزها بـجاكبوت

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وبحسب مجلة People، وقع الحادث في 31 أيار داخل Casino في منطقة غرانتفيل، وفق بيان صادر عن شرطة ولاية بنسلفانيا.وأفادت الشرطة بأن إدارة الكازينو تواصلت معها قبيل الساعة الرابعة عصراً، بعد التعرف إلى ضيفة على أرض صالة الألعاب كانت قد أدرجت اسمها طوعاً عام 2019 ضمن برنامج المنع الذاتي من دخول الكازينوهات في الولاية، وذلك بعد فوزها بجائزة على إحدى ماكينات القمار.والمرأة، البالغة 69 عاماً والمقيمة في أسبوري بولاية نيوجيرسي، أُخرجت لاحقاً من المكان بمرافقة الشرطة. كما أُبلغت بأنه سيتم تسجيل مخالفة بحقها بتهمة التعدي على الملكية، وفق البيان.وتتيح هيئة مراقبة الألعاب في بنسلفانيا برامج المنع الذاتي لمساعدة الأشخاص المتأثرين بإدمان القمار على الابتعاد عن أماكن اللعب وتقليل فرص الانتكاس. ويمكن للأفراد وضع أسمائهم طوعاً على لائحة المنع لمدة سنة أو 5 سنوات أو ، ولا يمكنهم الانسحاب من البرنامج قبل انتهاء المدة التي اختاروها.وبحسب الهيئة، فإن أي شخص يخالف شروط المنع الذاتي قد تُصادر أرباحه، إضافة إلى احتمال تعرضه لمخالفات قانونية تتعلق بدخول أماكن محظورة عليه.ولم يصدر تعليق فوري من Hollywood Casino على طلب مجلة People التعليق على الحادثة.وتسلّط الواقعة الضوء على الجانب القانوني لبرامج المنع الذاتي من القمار، إذ لا يكفي الفوز بالجائزة للحصول عليها إذا كان صاحبها ممنوعاً من دخول صالات اللعب بموجب طلب سابق قدّمه بنفسه.