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منوعات

بالصور.. دبّ يقتحم جلسة تصوير زفاف

Lebanon 24
09-06-2026 | 04:14
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بالصور.. دبّ يقتحم جلسة تصوير زفاف
بالصور.. دبّ يقتحم جلسة تصوير زفاف photos 0
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تحولت جلسة تصوير خاصة لعروسين في حديقة يوسمايت الوطنية في كاليفورنيا إلى لحظة استثنائية، بعدما ظهر دب أسود بشكل مفاجئ خلفهما أثناء التقاط صور زفافهما.
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وبحسب مجلة People، كان ستيفن جوزف، البالغ 37 عاماً، وزوجته كيلي جوزف، البالغة 32 عاماً، قد تزوجا العام الماضي في مراسم خاصة، وقررا توثيق المناسبة بطريقة مختلفة من خلال جلسة تصوير بملابس الزفاف داخل الطبيعة، في 21 أيار.

ورغم أن العروسين التقطا صوراً جريئة على حافة جرف مرتفع، فإن أكثر اللقطات غرابة وتميزاً جاءت من موقف لم يكن في الحسبان، حين ظهر دب أسود قرب المسار الذي كانا يسلكانه مع المصورة آرييل سمارت، متجهاً على ما يبدو للبحث عن الطعام بين الأشجار المتساقطة.
Bear Crashes Bride and Groom's Elopement Photo Shoot


وقالت كيلي إنهم توقفوا أكثر من مرة خلال الطريق إلى Taft Point للاستفادة من الإضاءة والمناظر الطبيعية، قبل أن يحذرهم أحد المارة من وجود دب في المنطقة. وأضافت أنهم ضحكوا في البداية من الأمر، إلى أن ظهر الدب خلفهم فعلاً.

ورغم أن الدب حيوان بري، قالت كيلي إنهم لم يشعروا بأن حياتهم في خطر، لأنه كان هادئاً ولم يبدِ أي اهتمام بهم. وأوضحت أنهم حافظوا على مسافة آمنة، وقرروا متابعة التصوير بدلاً من المغادرة.

وبقي الدب في المكان بين 5 و10 دقائق قبل أن يغادر، فيما استغلت المصورة اللحظة النادرة والتقطت صوراً للعروسين وهما يبتسمان ويتبادلان القبل، والدب يظهر في الخلفية.
Bear Crashes Bride and Groom's Elopement Photo Shoot


وكتبت المصورة على "إنستغرام" أن ما حدث كان فرصة لا تتكرر إلا مرة في العمر، مطلقة على الدب اسم Cinnamon.

أما كيلي، فاعتبرت أن ظهور الدب جعل اليوم أكثر تميزاً، لكنها اعترفت بأن الوقوف على حافة جرف بارتفاع كبير كان أكثر رعباً بالنسبة إليها من وجود الدب نفسه.

وبين الطبيعة البرية والمشهد الرومانسي، خرج العروسان من جلسة التصوير بصور غير تقليدية، جمعت بين المغامرة والصدفة والذكرى التي لن تُنسى.
Bear Crashes Bride and Groom's Elopement Photo Shoot
Bear Crashes Bride and Groom's Elopement Photo Shoot
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