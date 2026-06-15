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منوعات

أثناء توجههم إلى حفل زفاف... ما حدث لهذه العائلة غير متوقع!

Lebanon 24
15-06-2026 | 15:18
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أثناء توجههم إلى حفل زفاف... ما حدث لهذه العائلة غير متوقع!
أثناء توجههم إلى حفل زفاف... ما حدث لهذه العائلة غير متوقع! photos 0
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لقي 6 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم وأُصيب آخر، في حادث مأساوي بمحافظة الجيزة جنوبي القاهرة، بعد سقوط السيارة التي كانت تقلّهم في ترعة المريوطية أثناء توجههم إلى حفل زفاف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث داخل مجرى مائي في نطاق مركز البدرشين، لتنتقل على الفور فرق الحماية المدنية والإنقاذ النهري وعدد من سيارات الإسعاف إلى المكان.

وبحسب المعاينة الأولية، كانت السيارة تقل سبعة أفراد من العائلة نفسها، قبل أن يفقد السائق السيطرة عليها، ما أدى إلى انحرافها وسقوطها في المياه.

وأسفر الحادث عن وفاة 6 أشخاص غرقًا، فيما تمكّن عناصر الإنقاذ من انتشال ناجٍ واحد، نُقل إلى المستشفى بحالة حرجة لتلقي العلاج.

كما عملت فرق الإنقاذ على انتشال جثامين الضحايا الستة، قبل أن يتم لاحقًا رفع السيارة من الترعة وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت تشريح الجثامين لتحديد أسباب الوفاة، والسماح بالدفن بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وفي ما بعد، شُيّعت الجثامين وسط أجواء من الحزن الشديد، في جنازة مهيبة شارك فيها عدد من الأهالي.

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