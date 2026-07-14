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برجك اليوم

Lebanon 24
14-07-2026 | 23:00
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الحمل
يبدأ مواليد الحمل يومهم بطاقة إيجابية ورغبة في التجديد، وقد ينجذبون إلى كل ما يمنحهم شعوراً بالراحة والجمال. يُنصحون بالانتباه إلى القرارات المالية وتجنب المصاريف غير الضرورية. عاطفياً، قد تتعدد المسؤوليات بين العمل والحياة الخاصة، لذلك يحتاجون إلى تخصيص وقت أكبر للشريك وتعزيز التواصل. مهنياً، قد تلوح في الأفق مؤشرات على تحسن مالي يساعدهم على تجاوز بعض الضغوط. صحياً، من الأفضل الاهتمام بالنظام الغذائي وصحة الجهاز الهضمي، مع ممارسة نشاط بسيط مثل المشي.
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الثور
يمنح اليوم مواليد الثور فرصة لمراجعة بعض الاختيارات السابقة وتصحيح ما يحتاج إلى تعديل، ما يساعدهم على الشعور بالراحة والتخلص من أعباء قديمة. عاطفياً، قد تعود مشاعر جميلة إلى الواجهة أو تظهر فرصة للقاء شخص يغير نظرتهم للحب. مهنياً، تبدو الظروف أكثر دعماً، وقد يتمكنون من إنهاء ملفات مؤجلة وتحقيق تقدم واضح. صحياً، قد يكون الوقت مناسباً للبدء بأسلوب حياة أكثر توازناً عبر تنظيم الغذاء وزيادة النشاط البدني.
الجوزاء
ينشغل الجوزاء اليوم بموضوع مهم يحتاج إلى تركيز، وقد يجد نفسه مضطراً إلى ترتيب أولوياته وتأجيل بعض الأمور. عاطفياً، قد تحمل الفترة فرصة لتحقيق أمنية أو الاقتراب من شخص يمنحه شعوراً بالاهتمام. مهنياً، قد يكون اليوم بداية مرحلة جديدة تحمل فرصاً للتطور أو الدخول في مشروع مختلف. صحياً، يحتاج إلى دعم جسمه بالعناصر الغذائية الضرورية وشرب الماء بكميات كافية.
السرطان
قد يجد السرطان أمامه خيارات متعددة اليوم، لكن الأفضل عدم التسرع ودراسة كل خطوة بعناية. عاطفياً، يمكن أن يشهد تحسناً في العلاقة من خلال فهم أكبر للشريك وتعزيز الحوار. مهنياً، يمتلك قدرة على الإقناع والتعامل مع التحديات، ما قد يساعده في تحقيق نتائج إيجابية. صحياً، يشعر بطاقة أفضل وقد يستفيد من تجربة نشاط رياضي جديد.
الأسد
يحمل اليوم بعض المواقف المفاجئة للأسد، إلا أن حضوره القوي يجعله محط اهتمام الآخرين. عاطفياً، قد يصبح أكثر ميلاً إلى العلاقات الجادة والاستقرار، مبتعداً عن الخيارات العابرة. مهنياً، قد تظهر بعض الاختلافات في وجهات النظر داخل العمل، لذلك يحتاج إلى الهدوء وتجنب المواجهات غير الضرورية. صحياً، يحتاج إلى الراحة والاهتمام بعاداته الغذائية.
العذراء
يعيش العذراء يوماً يحمل فرصاً لاستعادة النشاط وتحقيق نتائج إيجابية، كما يساعده أسلوبه الهادئ في تحسين علاقاته. عاطفياً، أصبح أكثر وضوحاً في معرفة ما يريده من العلاقة، ما يساعده على اتخاذ خيارات أكثر نضجاً. مهنياً، عليه التفكير جيداً قبل القرارات المهمة والاستفادة من خبرات الآخرين. صحياً، قد يكون اليوم مناسباً لتغيير بعض العادات اليومية نحو الأفضل.
الميزان
يميل الميزان اليوم إلى الموازنة بين القلب والعقل، وقد يحتاج إلى بعض الوقت للوصول إلى القرار الأنسب. عاطفياً، تمنحه اللقاءات الاجتماعية فرصاً للتقارب أو التعرف إلى أشخاص جدد. مهنياً، تساعده مهارات التواصل على تحقيق تقدم وفتح مجالات جديدة. صحياً، يحتاج إلى الاهتمام بالراحة النفسية، وقد يكون المشي وسيلة جيدة لاستعادة التوازن.
العقرب
يحمل اليوم فرصة للعقرب لتعزيز علاقاته الاجتماعية والتقرب من المحيطين به. عاطفياً، قد تظهر بعض النقاشات مع الشريك بسبب أمور سابقة، لكن الحوار الهادئ يساعد على تجاوزها. مهنياً، من الأفضل إعادة تقييم الخطط المالية ودراسة الخيارات القادمة بعناية. صحياً، يرتبط نشاطه بحالته النفسية، لذلك يحتاج إلى الاهتمام بالهدوء والتغذية الصحية.
القوس
يشعر القوس براحة أكبر بعد فترة من الضغوط، لكنه يحتاج إلى مواصلة العمل لإثبات قدراته. عاطفياً، يساعد التعبير الواضح عن المشاعر على تجنب سوء الفهم وتعزيز الانسجام. مهنياً، من الأفضل دراسة الخطوات القادمة قبل اتخاذ أي قرارات. صحياً، يساعد تنظيم النوم والابتعاد عن السهر على تحسين التركيز والطاقة.
الجدي
قد يشعر الجدي بالحاجة إلى كسر الروتين وإضافة بعض التجديد إلى حياته. عاطفياً، قد يفكر في قرار مهم يتعلق بعلاقته، لكنه يحتاج إلى مزيد من التفكير قبل الحسم. مهنياً، قد تبدأ الأجواء بالتحسن بعد فترة من التحديات، مع فرص لبناء علاقات أكثر تعاوناً في العمل. صحياً، عليه الانتباه إلى تأثير الضغوط على النوم ومنح نفسه وقتاً للراحة.
الدلو
يتمتع الدلو بيوم إيجابي، لكنه يحتاج إلى تنظيم وقته وإنجاز المهام المؤجلة. عاطفياً، من المهم إظهار مزيد من الدعم والتفهم للشريك. مهنياً، قد تتوسع دائرة علاقاته العملية وتظهر فرص للتعاون وتبادل الخبرات. صحياً، يساعد الاستقرار النفسي على اتخاذ خيارات أفضل، خاصة فيما يتعلق بالغذاء والنشاط البدني.
الحوت
يحمل اليوم للحوت فرصة لإنهاء الأعمال المتراكمة والتعامل مع الأمور بسهولة أكبر. عاطفياً، يساعده هدوؤه وتفاؤله على حل الخلافات وتعزيز التفاهم مع الآخرين. مهنياً، قد يتمكن من تجاوز خلافات سابقة وإظهار قدر أكبر من الحكمة في التعامل مع الزملاء. صحياً، تنعكس حالته النفسية الإيجابية على نشاطه وحيويته.
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النظام الغذائي

الاختيار

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النقاش

التركي

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