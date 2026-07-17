داخل عربة رضيعهما.. ما عُثر عليه كان خطيرًا جدًا (فيديو)

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Samsun'da, kucağında 7 aylık bebeği bulunan bir kadının çantasında 1 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi.
Kadın ile yanındaki erkek gözaltına alındı. pic.twitter.com/rTF7WWbke6
— TV100 (@tv100) July 16, 2026
Samsun’da, içinde 7 aylık bir bebeğin bulunduğu bebek arabasında 1 kilo 210 gram uyuşturucu madde taşıyan çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. pic.twitter.com/6dCB2QrL1h
— Onedio (@onedio) July 16, 2026
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Samsun'da, kucağında 7 aylık bebeği bulunan bir kadının çantasında 1 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi.
Kadın ile yanındaki erkek gözaltına alındı. pic.twitter.com/rTF7WWbke6
Samsun’da, içinde 7 aylık bir bebeğin bulunduğu bebek arabasında 1 kilo 210 gram uyuşturucu madde taşıyan çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. pic.twitter.com/6dCB2QrL1h
— Onedio (@onedio) July 16, 2026
Samsun’da, içinde 7 aylık bir bebeğin bulunduğu bebek arabasında 1 kilo 210 gram uyuşturucu madde taşıyan çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. pic.twitter.com/6dCB2QrL1h