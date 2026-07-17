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منوعات

داخل عربة رضيعهما.. ما عُثر عليه كان خطيرًا جدًا (فيديو)

Lebanon 24
17-07-2026 | 05:53
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داخل عربة رضيعهما.. ما عُثر عليه كان خطيرًا جدًا (فيديو)
داخل عربة رضيعهما.. ما عُثر عليه كان خطيرًا جدًا (فيديو) photos 0
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أوقفت الشرطة التركية زوجين أجنبيين بعد ضبطهما وهما يخبئان كمية من المخدرات داخل عربة طفلهما الرضيع، في محاولة لتجنب إثارة الشبهات خلال تنقلهما.

ووقعت الحادثة في محافظة سامسون شمال تركيا، حيث عثرت القوى الأمنية على أكثر من كيلوغرام من مادة "الميثامفيتامين" المخدرة مخبأة داخل عربة طفل يبلغ من العمر 7 أشهر.

وبحسب وسائل إعلام محلية، وُضعت المخدرات داخل حقيبة يد تعود للمرأة، كانت مخبأة أسفل عربة الرضيع أثناء وجوده برفقة والديه.

وأوقفت الشرطة الزوجة البالغة من العمر 43 عاماً وزوجها البالغ 56 عاماً، قبل أن تقرر المحكمة حبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق.

وأظهر مقطع فيديو من موقع الحادثة لحظة ضبط المخدرات، حيث ظهرت المرأة برفقة طفلها داخل العربة وسط وجود عناصر الشرطة.

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