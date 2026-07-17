يخت فاخر واحتجاجات في البندقية... سفير ترامب يثير الجدل في إيطاليا

وصل السفير الأميركي لدى إيطاليا، تيلمان فيرتيتا، إلى بحيرة البندقية على متن يخته الفاخر، وسط احتجاجات شعبية وانتشار أمني مكثف بالتزامن مع استعداد المدينة لاستضافة أحد أبرز مهرجاناتها السنوية.

ويقوم فيرتيتا، رجل الأعمال الملياردير الذي عيّنه الرئيس الأميركي سفيرًا لدى روما، بجولة في مختلف أنحاء إيطاليا على متن يخته «بوردووك» البالغ طوله 117 مترًا، ضمن ما أُطلق عليه اسم "جولة الحرية 250" للدبلوماسية الساحلية، والتي تأتي في إطار إحياء الذكرى الـ250 لاستقلال .

ورسى اليخت الأبيض الفاخر، بمساعدة زورق قطر، عند ممشى ريفا دي سيتي مارتيري على الواجهة البحرية، بالقرب من منطقة سان ماركو، وسط إجراءات أمنية مشددة تحسبًا لاحتجاجات دعت إليها مجموعات ناشطة بالتزامن مع احتفالات "فييستا ديل ريدينتوري" التي تستقطب آلاف السكان والسياح.

ودعا مركز "موريون" الاجتماعي إلى تنظيم تظاهرة تحت شعار "لا لاستخدام البندقية"، اعتراضًا على ما وصفه الناشطون بتحويل المدينة إلى منصة للأحداث السياسية والاقتصادية الكبرى، إضافة إلى انتقادهم سياسات إدارة .

وقال منظمو الاحتجاج إن فيرتيتا يمثل توجهات الإدارة الأميركية التي، بحسب رأيهم، تسهم في تأجيج النزاعات، ودعم العمليات العسكرية في غزة، وزيادة الضغوط الاقتصادية العالمية.

كما انتقد تحالف الخضر واليساريين في إيطاليا الإجراءات الأمنية المرافقة لجولة السفير، متهمًا الحكومة بتحويل أعداد كبيرة من عناصر الشرطة من مهام الأمن العام لتأمين تحركاته.

وتأتي زيارة فيرتيتا في ظل توتر نسبي بين وروما عقب خلافات علنية بين ترمب ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، رغم تأكيد السفير أن العلاقة بينهما لا تزال قوية وأن ما يجمعهما يتجاوز هذه الخلافات.