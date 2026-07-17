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برجك اليوم

Lebanon 24
17-07-2026 | 23:00
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الحمل
قد تقترب من تحقيق هدف عملت عليه منذ فترة وتشعر برضا أكبر عن خطواتك الأخيرة. على الصعيد المالي، قد تحتاج إلى إعادة تنظيم نفقاتك بسبب زيادة المصاريف، لذلك حاول وضع خطة واضحة لإدارة ميزانيتك. عاطفياً، قد يحمل لك اليوم مفاجأة من شخص قريب، وربما تسمع كلمات تعبّر عن اهتمامه الحقيقي بك.
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الثور
يدعوك اليوم إلى التروي قبل اتخاذ أي قرارات مهمة، خاصة المتعلقة بالعمل أو المشاريع الجديدة. قد تظهر أمامك فرص تحتاج إلى دراسة جيدة قبل اختيار الطريق المناسب. عاطفياً، قد تواجه موقفاً يسبب لك بعض الحيرة مع الشريك، لكن الحوار الصريح والهادئ يساعد على تجاوز أي سوء فهم.
الجوزاء
قد تجد نفسك أمام قرار مؤجل يحتاج إلى الحسم، وربما تشعر بأن الوقت قد حان لاتخاذ خطوة كنت تفكر بها منذ فترة. لا تجعل الخوف من النتائج يمنعك من التجربة. على المستوى العاطفي، يحتاج الشريك إلى دعمك واهتمامك، فوجودك بجانبه قد يقوي العلاقة بينكما.
السرطان
يحمل لك اليوم مؤشرات إيجابية على الصعيد المالي، وقد تشعر بمزيد من الاستقرار والراحة. في العمل، حاول التعامل مع أي خلافات بهدوء وتجنب الدخول في نقاشات غير ضرورية. عاطفياً، قد تلاحظ اهتماماً واضحاً من شخص يحاول الاقتراب منك والتعبير عن مشاعره بطريقة مختلفة.
الأسد
قد تحصل على فرص جيدة مرتبطة بالمال أو الخطط المستقبلية، لكن لا تتسرع في اتخاذ أي قرار قبل دراسة التفاصيل. عاطفياً، من المهم أن تمنح الشريك مساحة للتعبير عن رأيه، فالتفاهم المتبادل يساعد على تجنب الخلافات. حاول أيضاً الاهتمام بأجواء العائلة وعدم الانشغال الزائد.
العذراء
الوقت مناسب لإنهاء المهام المؤجلة وترتيب أولوياتك، فالتنظيم سيكون مفتاح نجاحك خلال هذه الفترة. عاطفياً، قد يشغل شخص معين تفكيرك بشكل كبير، وربما ترغب في التعبير عن مشاعرك لكن التردد يمنعك. كن أكثر وضوحاً مع نفسك قبل اتخاذ أي خطوة.
الميزان
قد تشهد اليوم انفراجاً في بعض الأمور التي كانت تسبب لك القلق، كما قد تساعدك بعض المواقف على معرفة حقيقة الأشخاص من حولك. عاطفياً، يعتبر الوقت مناسباً للتحدث بصراحة مع الشريك ومشاركة مشاعرك، مما قد يعزز قوة العلاقة. اجتماعياً، قد تستمتع بلقاءات ممتعة مع الأصدقاء.
العقرب
تحمل الفترة الحالية فرصاً جيدة، لكن نجاحك يرتبط بقدرتك على ترتيب أفكارك وتحديد أولوياتك. قد تكتشف اليوم من يدعمك بصدق ومن لا يستحق ثقتك. حاول ألا تدع القلق يسيطر عليك، وخذ الوقت الكافي قبل اتخاذ أي قرار مهم.
القوس
قد تشعر بأن أمراً تنتظره منذ فترة يتأخر قليلاً، لكن هذا التأخير قد يكون فرصة لإعادة ترتيب الخطوات وليس نهاية الطريق. يحمل لك اليوم احتمالات إيجابية وأخباراً قد تمنحك شعوراً بالسعادة. عاطفياً، قد تزداد مشاعرك تجاه شخص قريب منك، حتى لو حاولت إخفاءها أو تجاهلها.
الجدي
قد تواجه تحدياً في مجال العمل يحتاج إلى سرعة في التصرف وحسن إدارة الأمور. لا تسمح للضغوط بأن تؤثر على تركيزك، فالتنظيم سيساعدك على تجاوز المرحلة. عاطفياً، تجد دعماً من الشريك الذي قد يكون مصدر راحة لك خلال هذه الفترة.
الدلو
يدعوك اليوم إلى التركيز على تطوير نفسك وعدم مقارنة إنجازاتك بالآخرين. حاول تحسين طريقة تواصلك مع المحيطين بك، خاصة في العمل، واحرص على الحفاظ على خصوصية خططك وإنجازاتك. الثقة بالنفس تأتي من الداخل ولا تحتاج إلى إثبات دائم.
الحوت
قد تواجه يوماً مليئاً بالمسؤوليات والمهام، لذلك حاول تنظيم وقتك والتخلص من التأجيل. ثق بحدسك عند اتخاذ القرارات، ولا تسمح لكلام الآخرين بالتأثير على اختياراتك. في العمل، حافظ على حدود واضحة مع الآخرين وكن حازماً عند الحاجة.
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