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منوعات

"بقايا طيور" في الشفرات.. لغز مروحية نيويورك يتكشف

Lebanon 24
18-07-2026 | 23:00
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بقايا طيور في الشفرات.. لغز مروحية نيويورك يتكشف
بقايا طيور في الشفرات.. لغز مروحية نيويورك يتكشف photos 0
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كشف المجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل سبب تحطم مروحية في نهر هدسون بنيويورك، أودى بحياة رئيس "سيمنز" في إسبانيا أغوستين إسكوبار وزوجته وأطفالهما الثلاثة وقائد الطائرة.

وأفاد تقرير التحقيق بالعثور على بقايا عدد من طيور الأوز داخل شفرات دوار المروحية، ما يشير إلى اصطدامها بالطيور خلال الرحلة.

وكانت العائلة قد التقطت صورة قبل الإقلاع بدقائق، قبل أن تسقط المروحية في النهر. وتوفي أربعة أشخاص في موقع الحادث، فيما فارق اثنان الحياة لاحقاً في المستشفى.

ورغم شيوع اصطدام الطيور بالطائرات، تبقى الحوادث الخطيرة الناجمة عن الأوز نادرة، إلا أن حجم هذه الطيور وتحركها ضمن أسراب قد يتسببان بأضرار كبيرة. (يورو نيوز)

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