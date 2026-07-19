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18 مليون دولار لطفل أُصيب بإعاقة دائمة أثناء الولادة

Lebanon 24
19-07-2026 | 03:15
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18 مليون دولار لطفل أُصيب بإعاقة دائمة أثناء الولادة
18 مليون دولار لطفل أُصيب بإعاقة دائمة أثناء الولادة photos 0
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قررت هيئة محلفين في ولاية كارولاينا الشمالية منح أم وابنها تعويضاً بملايين الدولارات، بعدما خلصت إلى أن إهمال طبيبة خلال الولادة تسبب بإصابة دائمة في أعصاب الطفل وإعاقة سترافقه طوال حياته.

وبحسب مجلة People، رفعت لوريل براون وابنها نقاه لايك، البالغ اليوم 6 سنوات، دعوى قضائية ضد مستشفى WakeMed و4 من أفراد طاقمه الطبي عام 2022، متهمين إياهم بالتقصير في التعامل مع حمل الأم وولادتها داخل مستشفى تابع للمؤسسة في رالي في أيلول 2019.
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وقالت الدعوى إن ما حدث أدى إلى تلف دائم وتشوه في الذراع اليسرى للطفل.

وفي تموز الجاري، وبعد محاكمة استمرت 5 أسابيع، منحت هيئة المحلفين الأم وابنها تعويضاً بقيمة 18.2 مليون دولار، وفق سجلات قضائية اطلعت عليها People. لكن صحيفة The News & Observer أوضحت أن هذا المبلغ قد يُخفض بشكل كبير لاحقاً بقرار من القاضي.

ووجدت هيئة المحلفين أن إصابة الطفل نتجت عن إهمال طبيبة واحدة فقط من بين الأسماء المذكورة في القضية، هي تارا برينر، التي كانت وقت الولادة طبيبة مقيمة في سنتها الثالثة بجامعة كارولاينا الشمالية في تشابل هيل، وتعمل حالياً طبيبة نسائية وتوليد لدى WakeMed.

وبحسب محامي العائلة، تعرّض الطفل لإصابة كان يمكن تفاديها. فقد علقت كتفه أثناء الولادة، وتقول الدعوى إن الطبيبة أدارت رأسه قبل خروج بقية جسمه، في مناورة قالت العائلة إنها "ما كان يجب أن تُجرى إطلاقاً".

وقالت المحامية ليزا واينستين، إحدى وكلاء العائلة، إن الأعصاب الخمسة في الضفيرة العضدية اليسرى للطفل "اقتُلعت من الحبل الشوكي عند الولادة" بسبب مناورة خاطئة.

وبحسب الدعوى، لم يكن نقاه يتنفس عند ولادته، وبقي 9 أيام في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، فيما ظلت ذراعه اليسرى مرتخية. ولاحقاً، شُخّصت إصابته بتلف شديد في أعصاب الكتف والذراع، وخضع لجراحة عندما كان في عمر 6 أشهر.

ورغم ذلك، استمرت معاناته من إصابة في الضفيرة العضدية تُعرف باسم Erb’s palsy، وهي حالة تصفها Cleveland Clinic بأنها ضعف في عضلات الذراع أو الكتف قد يحدث نتيجة إصابة أثناء الولادة.

بالنسبة إلى الطفل، تحولت الإصابة إلى إعاقة دائمة. فهو يعاني ضعفاً وتشوهات في ذراعه اليسرى، مع قدرة محدودة على استخدامها. ويحتاج إلى مساعدة في أمور يومية مثل دخول الحمام، وفتح العلب، وارتداء الملابس، كما ترافقه مساعدة طلابية في المدرسة.

وأشارت محامية العائلة إلى أن الضرر لا يقتصر على الجانب الجسدي، بل يشمل أيضاً أثراً نفسياً نتيجة نظرات الآخرين وردود فعلهم، وحزن الطفل وهو يكبر بذراع لا تعمل مثل أذرع من حوله.

في المقابل، قال محامو الطبيبة برينر إنها لم تكن مهملة، وإنها التزمت بمعيار الرعاية الطبية المناسب. لكن هيئة المحلفين اعتبرت أنها كانت مهملة، من دون أن تصل إلى اعتبار تصرفها إهمالاً جسيماً.

وهذه النقطة مهمة قانونياً. فبسبب عدم إثبات الإهمال الجسيم، قد ينخفض مبلغ التعويض من 18.2 مليون دولار إلى أقل من مليون دولار، لأن قانون ولاية كارولاينا الشمالية يضع سقفاً لبعض تعويضات الأخطاء الطبية عند 712847 دولاراً، ما لم يثبت وجود إهمال جسيم.

ورغم احتمال خفض المبلغ، اعتبر محامو العائلة قرار هيئة المحلفين انتصاراً مهماً. وقالت واينستين إن نقاه لن يتمكن من ممارسة رياضات تحتاج إلى اليدين، أو احتضان والدته بكلتا ذراعيه، أو حمل طفله مستقبلاً بكلتا اليدين، أو حتى التصفيق بشكل طبيعي، بسبب ما وصفته بمناورة "لم يكن يجب أن تحدث".

وأضافت أن هيئة المحلفين أعادت للعائلة حقها بعد 4 سنوات من إنكار المسؤولية، معتبرة أن الحكم يمثل أكبر تعويض في تاريخ الولايات المتحدة بقضايا إصابات الضفيرة العضدية.

أما WakeMed، فأكدت في بيان أن 3 من موظفيها الآخرين ثبت أنهم لم يكونوا مهملين، وأن الإهمال نُسب إلى برينر فقط. وقال متحدث باسم المؤسسة إن WakeMed ملتزمة بتوفير بيئة آمنة للمرضى، ومكان مناسب لتدريب الأجيال المقبلة من مقدمي الرعاية الصحية.

القضية لم تنتهِ عملياً بعد، بانتظار القرار النهائي بشأن قيمة التعويض. لكنها سلّطت الضوء مجدداً على الأخطاء الطبية أثناء الولادة، وعلى حياة طفل بدأت بإصابة لم يكن يفترض أن تلازمه إلى الأبد.
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