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الحملتشعرين اليوم بأن الوقت مناسب لحسم بعض الأمور التي بقيت معلقة. قدرتكِ على اتخاذ القرار بسرعة تساعدكِ على تجاوز عقبة مهنية، لكن حاولي ألا تتسرعي في الحكم على الآخرين.الثوريوم جيد لإعادة تنظيم جدول أعمالكِ وترتيب الأولويات. قد تحصلين على دعم من شخص لديه خبرة، فاستفيدي من النصيحة ولا تترددي في طلب المساعدة.الجوزاءيحمل اليوم حركة واتصالات متعددة. قد تصلكِ رسالة أو مكالمة تفتح أمامكِ باباً مهنياً جديداً أو تعيد طرح فرصة كنتِ تظنين أنها انتهت.السرطانقد تشعرين ببعض الضغط نتيجة تراكم المسؤوليات، لكن قدرتكِ على التنظيم تساعدكِ على إنهاء ما عليكِ في الوقت المناسب. لا تسمحي للتوتر بالتأثير في تركيزكِ.حضوركِ قوي اليوم، وقد تجدين نفسكِ في دائرة الاهتمام داخل العمل. استثمري هذه الطاقة في إثبات قدراتكِ، لكن ابتعدي عن الدخول في منافسات غير ضرورية.يوم مناسب للتخطيط وإعادة ترتيب الملفات. التفاصيل التي تلاحظينها قد تساعدكِ على اكتشاف خطأ أو فرصة لم ينتبه إليها الآخرون.الميزانقد تواجهين موقفاً يتطلب منكِ اتخاذ قرار واضح بدلاً من محاولة إرضاء الجميع. ثقي بقدراتكِ ولا تسمحي للتردد بتأخير خطوة مهمة.لديكِ قدرة قوية على التركيز والوصول إلى ما تريدين. قد تكتشفين اليوم معلومة تساعدكِ على التعامل بذكاء مع مسألة مهنية كانت تشغلكِ.قد تشعرين برغبة في تغيير نمط العمل أو البحث عن فرصة جديدة. لا تتخلي عن خطتكِ الحالية قبل التأكد من أن البديل مناسب لكِ.الجديتركيزكِ على أهدافكِ يجعلكِ أكثر إنتاجية. قد تحصلين على تقدير أو إشادة بجهد بذلته خلال الفترة الماضية.الدلوفكرة جديدة قد تمنحكِ فرصة للخروج من الروتين. لا تترددي في عرض اقتراحاتكِ، فقد تجدين تجاوباً أكبر مما تتوقعين.حدسكِ قوي اليوم، وقد يساعدكِ على فهم بعض المواقف التي يصعب تفسيرها. مع ذلك، احرصي على دعم إحساسكِ بالحقائق قبل اتخاذ أي قرار.