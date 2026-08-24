الحمل
تشعرين اليوم بأن الوقت مناسب لحسم بعض الأمور التي بقيت معلقة. قدرتكِ على اتخاذ القرار بسرعة تساعدكِ على تجاوز عقبة مهنية، لكن حاولي ألا تتسرعي في الحكم على الآخرين.
الثور
يوم جيد لإعادة تنظيم جدول أعمالكِ وترتيب الأولويات. قد تحصلين على دعم من شخص لديه خبرة، فاستفيدي من النصيحة ولا تترددي في طلب المساعدة.
الجوزاء
يحمل اليوم حركة واتصالات متعددة. قد تصلكِ رسالة أو مكالمة تفتح أمامكِ باباً مهنياً جديداً أو تعيد طرح فرصة كنتِ تظنين أنها انتهت.
السرطان
قد تشعرين ببعض الضغط نتيجة تراكم المسؤوليات، لكن قدرتكِ على التنظيم تساعدكِ على إنهاء ما عليكِ في الوقت المناسب. لا تسمحي للتوتر بالتأثير في تركيزكِ.
الأسد
حضوركِ قوي اليوم، وقد تجدين نفسكِ في دائرة الاهتمام داخل العمل. استثمري هذه الطاقة في إثبات قدراتكِ، لكن ابتعدي عن الدخول في منافسات غير ضرورية.
العذراء
يوم مناسب للتخطيط وإعادة ترتيب الملفات. التفاصيل التي تلاحظينها قد تساعدكِ على اكتشاف خطأ أو فرصة لم ينتبه إليها الآخرون.
الميزان
قد تواجهين موقفاً يتطلب منكِ اتخاذ قرار واضح بدلاً من محاولة إرضاء الجميع. ثقي بقدراتكِ ولا تسمحي للتردد بتأخير خطوة مهمة.
العقرب
لديكِ قدرة قوية على التركيز والوصول إلى ما تريدين. قد تكتشفين اليوم معلومة تساعدكِ على التعامل بذكاء مع مسألة مهنية كانت تشغلكِ.
القوس
قد تشعرين برغبة في تغيير نمط العمل أو البحث عن فرصة جديدة. لا تتخلي عن خطتكِ الحالية قبل التأكد من أن البديل مناسب لكِ.
الجدي
تركيزكِ على أهدافكِ يجعلكِ أكثر إنتاجية. قد تحصلين على تقدير أو إشادة بجهد بذلته خلال الفترة الماضية.
الدلو
فكرة جديدة قد تمنحكِ فرصة للخروج من الروتين. لا تترددي في عرض اقتراحاتكِ، فقد تجدين تجاوباً أكبر مما تتوقعين.
الحوت
حدسكِ قوي اليوم، وقد يساعدكِ على فهم بعض المواقف التي يصعب تفسيرها. مع ذلك، احرصي على دعم إحساسكِ بالحقائق قبل اتخاذ أي قرار.