بالفيديو...الجفاف يدفع آلاف الدببة لغزو المدن الأميركية

دفعت موجة جفاف قاسية آلاف الدببة الجائعة إلى اللجوء للبلدات والمدن غربي بأعداد غير مسبوقة، مع تسجيل اقتحامات للمنازل والمتاجر وارتفاع حوادث المواجهة مع السكان.

وفي بلدة غرانبي الجبلية بولاية ، فوجئ مات إيريكو بدبين صغيرين في منزله دخلا بحثا عن الطعام، قبل أن يهربا عبر الباب الأمامي، وشوهدت دببة أيضا داخل متجر في البلدة.

🐻 BEAR WITH US, DENVER!



Another bear has been spotted roaming the Denver metro area.



Colorado Parks and Wildlife says the uptick in bear sightings is tied to drought conditions from the past winter, which can make it harder for bears to find their usual food sources. #COwx pic.twitter.com/0ihwqpOFUI

— WeatherNation (@WeatherNation) August 28, 2026 Advertisement

وتكررت المشاهد في مناطق أخرى، إذ رصدت دببة قرب مدرسة في سانتا بولاية نيو مكسيكو، بينما تسلق أحدها شجرة قرب سوق للمزارعين في دنفر.

BEAR-Y CLEVER 🐻🗑️: So much for “bear-proof!” Two determined bears in Aspen, Colorado, teamed up to break into a supposedly secure garbage can in search of a snack. Drop a comment below and let us know the most insane animal encounter you've experienced! pic.twitter.com/VPbHuaf3OL

FOX Weather (@foxweather) August 28, 2026

ويربط خبراء الحياة البرية الظاهرة بأحد أكثر فصول الشتاء جفافا، بعدما تضررت النباتات والأعشاب والتوت والمكسرات التي تشكل نحو 90 بالمئة من غذاء الدببة.

ومع ندرة الغذاء الطبيعي، تدفع حاسة الشم القوية الدببة إلى تتبع روائح طعام البشر والاقتراب من المناطق السكنية وحاويات القمامة.

ويحذر الخبراء من أن استمرار الجفاف وارتفاع درجات الحرارة قد يؤديان إلى اعتياد الدببة على الغذاء ، وربما تغير أنماط سباتها الشتوي.

وفي كولورادو وحدها، سجل أكثر من 7 آلاف رصد للدببة خلال عام 2026، متجاوزا الرقم القياسي السنوي السابق المسجل في 2019، بينما شهدت الولاية 6 هجمات على الأقل.

وفي نيو مكسيكو، قتل مسؤولون وأصحاب أراض 187 دبا هذا العام، وهو أعلى عدد منذ 2011، كما قتل دب رجلا الأسبوع الماضي في أول هجوم قاتل من نوعه بالولاية منذ 25 عاما.

وسجلت يوتا رقما قياسيا بعدما قتلت السلطات 39 دبا، بينما تشهد مونتانا انتشارا واسعا للدببة الرمادية في مناطق لم تصل إليها منذ عقود.

ويخشى خبراء الحياة البرية من تفاقم المواجهات خلال ايلول وتشرين الأول، مع زيادة بحث الدببة عن الغذاء واكتساب الوزن استعدادا للسبات الشتوي.