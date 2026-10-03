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عمرها ملايين السنين.. أحفورة نادرة تستوقف السيسي

Lebanon 24
03-10-2026 | 05:21
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عمرها ملايين السنين.. أحفورة نادرة تستوقف السيسي
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استوقفت قطعة أحفورية نادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح منتدى مصر للتعدين، إذ يعود عمرها إلى نحو 100 مليون عام، وتُعد من القطع الاستثنائية في سجل الحفريات.
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وتعود القطعة إلى كائن بحري متحجر عاش قبل ملايين السنين، وظهرت ضمن المعروضات التي رافقت فعاليات المنتدى، في إشارة إلى ما تختزنه الأراضي المصرية من ثروات جيولوجية وحفريات تعود إلى عصور سحيقة.

وجاء عرض القطعة خلال فعاليات منتدى مصر للتعدين، الذي افتتحه السيسي بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وشركات محلية وإقليمية ودولية، في وقت تسعى فيه القاهرة إلى توسيع الاستثمارات في قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الاقتصاد.

ولفتت الأحفورة انتباه الرئيس المصري خلال جولته، في مشهد سلط الضوء على جانب مختلف من الثروات الجيولوجية التي تمتلكها مصر، يتجاوز المعادن والموارد التقليدية إلى سجل طبيعي يمتد لعشرات الملايين من السنين.
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