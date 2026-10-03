عمرها ملايين السنين.. أحفورة نادرة تستوقف السيسي

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استوقفت قطعة أحفورية نادرة ، خلال افتتاح منتدى مصر للتعدين، إذ يعود عمرها إلى نحو 100 مليون عام، وتُعد من القطع الاستثنائية في سجل الحفريات.وتعود القطعة إلى كائن بحري متحجر عاش قبل ملايين السنين، وظهرت ضمن المعروضات التي رافقت فعاليات المنتدى، في إشارة إلى ما تختزنه الأراضي من ثروات جيولوجية وحفريات تعود إلى عصور سحيقة.وجاء عرض القطعة خلال فعاليات منتدى مصر للتعدين، الذي افتتحه بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وشركات محلية وإقليمية ودولية، في وقت تسعى فيه إلى توسيع الاستثمارات في قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الاقتصاد.ولفتت الأحفورة انتباه خلال جولته، في مشهد سلط الضوء على جانب مختلف من الثروات الجيولوجية التي تمتلكها مصر، يتجاوز والموارد التقليدية إلى سجل طبيعي يمتد لعشرات الملايين من السنين.