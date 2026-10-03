على الهواء مباشرة.. سيارة تدهس مراسلة ومصوراً

تعرضت مراسلة تلفزيونية ومصور للدهس أثناء بث مباشر من مدينة مونتيري المكسيكية، خلال تغطيتهما الأضرار التي خلفتها الأمطار في المنطقة.
وأظهر مقطع الفيديو المراسلة ألما ميريا دي لا روزا وهي تقدم تقريراً مباشراً إلى جانب المصور كريستو
موراليس، قبل أن تفقد سيارة من نوع "جيب" السيطرة على الطريق
المبتل وتنزلق باتجاههما وتصطدم بهما، لينقطع البث ويعود إلى الاستوديو.
ووقع الحادث أثناء تغطية تداعيات الأمطار وانهيار شجرة وصخور على الطريق، فيما تدخلت فرق الطوارئ ونقلت المراسلة والمصور إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأفادت التقارير الأولية بأن حالتهما مستقرة، ولم يتعرضا لإصابات تهدد حياتهما.
وبقي سائق السيارة في موقع الحادث، في حين بدأت السلطات التحقيق في ملابساته والأسباب التي أدت إلى فقدانه السيطرة على المركبة.