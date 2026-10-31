مقلب بـ10 دولارات انتهى بـ679 ألفاً.. قصة عامل البيتزا الذي أبكى أميركا

انتشر مقطع فيديو لعامل في شركة "ريد بارون" للبيتزا المجمّدة تعرّض لمقلب قاسٍ أثناء عمله، ليتحوّل إلى موجة دعم واسعة من الغرباء ومن الشركة نفسها، التي أكدت وقوفها إلى جانب موظفها، بحسب شبكة " ".

ويُظهر المقطع العامل، الذي عُرّف في حملة تبرعات على منصة "غو فاند مي" باسم "والت زد"، وهو يرصّ علب البيتزا المجمّدة في متجر "مايجر" في بلدة وايت ليك في ، حين اقترب منه شخص وسأله عن الوقت. وعندما أخرج والت هاتفه، شغّل الشخص صوتاً يشبه صوت إتمام عملية دفع عبر "آبل باي"، مدّعياً أنه سرق منه 10 دولارات، وشكره قائلاً إن عليه شراء شيء ما.

وأبدى والت في البداية نيّته الإبلاغ عن صاحب المقلب، قبل أن يزداد انفعالاً مع إصرار الأخير على أنها مجرد مزحة، قائلاً: "حياتي صعبة بما يكفي". وأوضح أنه تأخر ساعة عن العودة إلى منزله، وأن أطفاله ناموا من دونه، وأن عليه الاستيقاظ عند الخامسة التالي للعمل، مشيراً إلى أنه يجد صعوبة في سداد قرضه العقاري، ومضيفاً: "لا أحتاج إلى هذا في حياتي".

وانتشر المقطع على مواقع التواصل هذا الأسبوع، حيث انتقد المستخدمون صاحب المقلب وتضامنوا مع الأب لأربعة أطفال. وكتب أحدهم على منصة "إكس": "هناك رجل مثله في كل متجر في أميركا، يكدّ في نوبة عمل لا يراها أحد. تحويل أحدهم إلى مادة للسخرية ليس جرأة، بل كسل"، فيما كتب آخر: "بارك الله في العامل".

وحتى السبت 31 تشرين الأول، جمعت حملة "غو فاند مي" أكثر من 679 ألف دولار من أكثر من 19 ألف تبرّع، على أن تُحوَّل مباشرة إلى والت.

الشركة تدعمه

ونشرت "ريد بارون" على منصة "إكس": "ما زال هنا. ولديه نادي معجبين، ونحن منهم"، مرفقة المنشور بصورة تعلن أن "باب الترشيحات لجائزة موظف الشهر أُغلق. وتعرفون السبب"، في إشارة إلى احتمال اختياره للجائزة. وأوضحت الشركة لـ" نيوز ديجيتال" أن الحادثة وقعت في آب وطالت أحد أعضاء فريق التوصيل المباشر إلى المتاجر، مؤكدة أنها اطمأنت على حاله وتواصل دعمه، وتعمل مع شركائها لضمان بيئة عمل آمنة ومحترمة.

وبعد مخاوف المستخدمين من فقدانه وظيفته بسبب ردّ فعله، قالت الشركة: "يسعدنا أن نؤكد أنه بخير ولا يزال عضواً قيّماً في فريقنا"، مشيرة إلى أنه ممتن للدعم لكنه طلب احترام خصوصيته. وكتب والت على صفحة الحملة: "أردت أن أشكر شخصياً كل من تبرّع أو شارك الحملة أو ترك رسالة لطيفة. اللطف والتشجيع اللذان أظهرتموهما لي ولعائلتي يعنيان أكثر مما تستطيع الكلمات وصفه".