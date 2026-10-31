مأساة قبل عيد ميلاده الأول بيومين.. رضيع يفارق الحياة بعد ابتلاع قطعة من بالون

فقدت أم أميركية من طفلها الرضيع قبل يومين فقط من عيد ميلاده الأول، بعدما ابتلع قطعة من بالون خلال فعالية احتفالية بعيد "الهالوين"، بحسب مجلة " ".

وقالت كيشا أفيتا-ويلسون لشبكة "إن بي سي شيكاغو" إن طفلها دونفيير أفيتا-ميز، الذي كانت العائلة تناديه بمحبة " دون"، توفي في 24 تشرين الأول، إثر حادثة وقعت خلال فعالية "ترانك أور تريت" العائلية في مدينة كينوشا، حيث كانت قد اصطحبت ابنتيها الأكبر سناً، وحصلتا على بالونات على شكل حيوانات.

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وروت الأم: "كنا نبعد البالونات عن بيبي دون، لكن أحدها انفكّ، فأمسكه وعضّه، وعندما عضّه اندفع الجزء المعقود منه إلى أسفل مريئه"، مضيفة: "أخرجته فوراً من مقعد السيارة وأجريت له الإنعاش القلبي الرئوي وحاولت إخراجه بأصابعي، وحاول مرافقي فعل الشيء نفسه، لكنه ازرقّ فوراً وأصيب بسكتة قلبية".

وحاول المسعفون إزالة قطعة البالون باستخدام أنبوب أُدخل في حلق الطفل البالغ 11 شهراً وملقط، لكن من دون جدوى. وقالت الأم: "لم يكن هناك ما يمكننا فعله لإنقاذ طفلي. لا أحب أن أتحدث عنه بصيغة الماضي، لكنه لم يعد معنا".

وأفادت خالة الأم ووالدتها بالتبني، في حملة تبرعات على منصة "غو فاند مي" أُطلقت لتغطية تكاليف الجنازة، بأن أفيتا-ويلسون، الحامل في أسبوعها الثلاثين، نُقلت إلى المستشفى بعد تعرّضها لانقباضات مبكرة وتوسّع مبكر في عنق الرحم بسبب الضغط النفسي. ووصفت العائلة الطفل بأنه "صبي وسيم كانت ضحكته معدية، وابتسامته تضيء أي غرفة، وكان محبوباً من كثيرين"، داعية إلى الصلاة من أجل الأم وابنتيها "وخصوصاً جنينها".

وتطالب الأم اليوم بتشديد القيود على البالونات، داعية الأهالي إلى الحذر عند إعطائها لأطفالهم، وقالت: "البالونات تحمل تحذيرات، لكن ذلك لا يكفي. يجب أن يتوقفوا عن بيعها، وعن تسويقها للأطفال، وعن إنتاجها".