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منوعات

طائرات مسيّرة وغواصون ومتطوعون... تفاصيل البحث عن مراهق انتهى بمأساة

Lebanon 24
15-11-2026 | 03:21
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طائرات مسيّرة وغواصون ومتطوعون... تفاصيل البحث عن مراهق انتهى بمأساة
طائرات مسيّرة وغواصون ومتطوعون... تفاصيل البحث عن مراهق انتهى بمأساة photos 0
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انتهت عمليات البحث عن الشاب الأميركي مارك إيفريت كوتس الثالث، البالغ 18 عاماً، بمأساة، بعدما عُثر على جثته في نهر سسكويهانا بولاية ماريلاند، عقب اختفائه خلال رحلة بالقارب استمرت عمليات البحث عنه نحو أسبوع.

وأعلنت شرطة الموارد الطبيعية في ماريلاند العثور على جثة كوتس، المعروف بلقب "ماركي"، الخميس 12 تشرين الثاني، بالقرب من جزيرة غاريت، بعدما تمكنت فرق البحث من تحديد موقعه باستخدام طائرة مسيّرة تحت الماء، قبل أن يتولى غواصون انتشال الجثة والتأكد من هويته.

وكان الشاب قد أطلق قاربه، وهو من الألومنيوم ويبلغ طوله نحو ثلاثة أمتار، من منحدر للقوارب في مدينة هافر دي غريس، مساء الأربعاء 4 تشرين الثاني، وكان آخر ظهور له قرب جسر توماس هاتم التذكاري عند نحو الخامسة مساءً.

وفي صباح اليوم التالي، تلقت السلطات بلاغاً عن العثور على قاربه مقلوباً بالقرب من جزيرة غاريت، ما أطلق عمليات بحث واسعة شاركت فيها أجهزة أمنية وفرق إنقاذ ومتطوعون، باستخدام القوارب والطائرات وفرق الغوص والطائرات المسيّرة المخصصة للبحث تحت الماء.

وأعاقت الأحوال الجوية عمليات البحث في مراحلها الأولى، قبل أن تنضم منظمات تطوعية إلى الجهود. وأفادت منظمة "يونايتد كاجون نيفي" بأنها حشدت 84 متطوعاً و34 قارباً خلال الساعات الـ48 الأخيرة من عمليات البحث.

وبحسب موقع "بيبول"، تمكن متطوعون من فريق "كريستيان إيد مينستريز بنسلفانيا سيرتش آند ريسكيو" من تحديد موقع يُشتبه بوجود الجثة فيه باستخدام أجهزة السونار وطائرة مسيّرة تحت الماء، ظهر الخميس، لتتوجه فرق الغوص بعد ذلك إلى المكان وتنتشل الجثة.

وكان كوتس قد درس اللحام في مدرسة هارفورد التقنية، ثم بدأ العمل مع والده بعد تخرجه، كما كان شغوفاً بالصيد وقضاء الوقت على الماء.

وقالت والدته داون فيتزجيرالد إن عالم ابنها كان يتمحور حول شروق الشمس وغروبها وقوس قزح والأسماك، واصفة روحه بأنها كانت قوية، ومعبّرة عن اعتقادها بأن قصته جمعت أشخاصاً من أماكن مختلفة وشجعتهم على تعزيز علاقتهم بالله والاهتمام بسلامة أطفالهم.

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